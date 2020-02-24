НХЛ. 29 сэйвов Варламова и шайба Барбашева

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сан-Хосе» 4:1

«Айлендерс» на своем льду разгромил «Сан-Хосе» со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Дубль у победителей сделал Андерс Ли. Российский голкипер Семен Варламов отыграл весь матч и отразил 29 из 30 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Ли — 18 (Барзал, Эберле), 6:49 — 1:0. Гэмбрелл — 5 (Шимек, Майер), 10:36 — 1:1. Ли — 19 (Барзал, Тэйвз), 21:10 — 2:1. Тэйвз — 6 (Нельсон), 37:38 — 3:1. Бэйли — 13 (п.в., Ли, Нельсон), 57:41 — 4:1Вратари: Варламов — Джонс (57:12 — 57:41)Штраф: 2-6Броски: 26 (8+6+12) — 30 (10+10+10)

«Айлендерс» набрали 76 очков и занимают шестое место на Востоке. У «Сан-Хосе» 56 очков и 13-я позиция на Западе.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сан-Хосе» 4:1

«Детройт» — «Калгари» 2:4

«Калгари» на выезде переиграл «Детройт» со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В составе победителей дубль сделал Эндрю Манджапане. У хозяев две шайбы забросил Дилан Ларкин. Российский защитник «Флэймз» Александр Елесин отыграл 14:21, выполнил 5 силовых приемов и закончил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Калагри» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) Голы: Годро — 16 (Хэнифин, Монахэн), 6:46 — 0:1. Монахэн — 19 (Линдхольм), 8:03 — 0:2. Ларкин — 16 (Перлини, Немет), 15:48 — 1:2. Манджапане — 14 (Хэнифин, Баклунд), 39:49 — 1:3. Ларкин — 17 (Манта, Боуи), 58:00 — 2:3. Манджапане — 15 (п.в.), 59:48 — 2:4Вратари: Бернье (56:16 — 58:00, 58:50 — 59:48) — РиттихШтраф: 4-4Броски: 29 (6+9+14) — 31 (12+12+7)

«Детройт» с 34 очками идет последним на Западе, «Калгари» (70) — седьмой на Западе.

«Детройт» — «Калгари» 2:4

«Миннесота» — «Сент-Луис» 1:4

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в гостевом матче со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). В составе победителей четвертую шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Голы: Киру — 4 (Сканделла, Парэйко), 11:03 — 0:1. Шенн — 21 (Шворц), 14:43 — 0:2. Фолиньо — 10 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 21:43 — 1:2. Сундквист — 12, 29:28 — 1:3. Барбашев — 10 (мен., Сундквист), 45:04 — 1:4Вратари: Дубник — БиннингтонШтраф: 4-8Броски: 33 (9+11+13) — 26 (10+10+6)

«Миннесота» расположилась на 11 месте в Западной конференции (65 баллов), «Сент-Луис» — лидер этой конференции (82 очка).

«Миннесота» — «Сент-Луис» 1:4

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 2:4

Благодаря дублю Джоша Арчибалда «Эдмонтон» на выезде одолел «Лос-Анджелес» со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

«Анахайм» — «Вегас» 5:6 ОТ