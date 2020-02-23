НХЛ. 44 сэйва Шестеркина, два очка Панарина, передачи Свечникова и Кучерова

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе» 3:2

«Рейнджерс» на своем льду выиграли у «Сан-Хосе» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Российский форвард Артемий Панарин набрал два очка за результативные передачи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 44 броска из 46.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Голы: Фаст — 10 (Панарин, Стром), 9:35 — 1:0. Торнтон — 3 (Майер, Ферраро), 17:55 — 1:1. Торнтон — 4 (бол., Бернс, Лабанк), 33:47 — 1:2. Зибанежад — 28 (Панарин), 37:27 — 2:2. Фаст — 11 (Труба, Стром), 46:54 — 3:2Вратари: Шестеркин — Делл (58:56)Штраф: 8-4Броски: 33 (3+16+14) — 46 (22+10+14)

«Рейнжерс» набрали 70 очков и занимают десятое место на Востоке. У «Сан-Хосе» 56 очков и 13-я позиция на Западе.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе» 3:2

«Оттава» — «Монреаль» 0:3

«Оттава» дома проиграла «Монреалю» со счетом 0:3 (0:2, 0:1, 0:0). В составе «Канадиенс» дублем отметился Макс Доми. Еще один гол забил Пол Байрон после передачи Ильи Ковальчука.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Монреаль» — 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) Голы: Доми — 14 (Байрон), 1:13 — 0:1. Доми — 15, 10:20 — 0:2. Байрон — 2 (Ковальчук), 37:58 — 0:3Вратари: Андерсон — ПрайсШтраф: 25-25Броски: 30 (8+12+10) — 37 (15+14+8)

«Монреаль» набрал 66 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Оттавы» 53 очка и 15-я позиция.

«Оттава» — «Монреаль» 0:3

«Торонто» — «Каролина» 3:6

«Каролина» в гостях обыграла «Торонто» со счетом 6:3 (0:1, 4:2, 2:0). В составе победителей дубль сделал Уоррен Фегеле. Россиянин Андрей Свечников записал в свой актив одно очко за результативный пас.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Каролина» — 3:6 (1:0, 2:4, 0:2) Голы: Керфут — 9 (Маззин, Капанен), 19:24 — 1:0. Валлмарк — 11 (Макгинн), 25:46 — 1:1. Нидеррайтер — 10 (бол., Нечас, Гардинер), 29:53 — 1:2. Фегеле — 12 (Эдмундсон, Стаал), 30:49 — 1:3. Терявяйнен — 13 (бол., Свечников, Ахо), 33:17 — 1:4. Таварес — 24 (Бэрри, Нюландер), 33:36 — 2:4. Энгвалль — 8 (Бэрри, Капанен), 35:10 — 3:4. Фегеле — 13, 40:53 — 3:5. Нечас — 16, 43:44 — 3:6Вратари: Андерсен — Раймер (Мразек, 6:10, Эйрс, 31:19)Штраф: 15-15Броски: 26 (11+8+7) — 47 (17+21+9)

«Торонто» (72 очка) — девятый на Востоке, «Каролина» (74) — седьмая.

«Торонто» — «Каролина» 3:6

«Аризона» — «Тампа-Бэй» 7:3

«Аризона» на своем льду разгромила «Тампа-Бэй» со счетом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0). Самым результативными игроками «Койотс» стали Клейтон Келлер (2+1) и Конор Гарланд (2+1). У гостей результативный пас в свой актив записал россиянин Никита Кучеров. Российский вратарь Андрей Василевский отыграл весь матч и пропустил семь шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Тампа-Бэй» — 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) Голы: Чирелли — 15 (Киллорн, Гонс), 3:53 — 0:1. Гарлэнд — 21 (Любушкин, Экман-Ларссон), 17:36 — 1:1. Келлер — 14 (Голигоски, Степан), 18:46 — 2:1. Седерберг — 15 (бол.), 25:51 — 3:1. Палат — 15 (Гонс, Гурд), 28:45 — 3:2. Пойнт — 22 (Стэмкос, Кучеров), 30:11 — 3:3. Ричардсон — 5 (Холл), 31:04 — 4:3. Келлер — 15 (Круз), 51:51 — 5:3. Гарлэнд — 22 (бол., Шмолц , Холл), 54:28 — 6:3. Степан — 10 (Гарлэнд, Келлер), 58:46 — 7:3Вратари: Раанта — ВасилевскийШтраф: 2-10Броски: 41 (11+18+12) — 30 (10+11+9)

«Аризона» с 70 очками идет седьмой на Западе, «Тампа» (85) — вторая на Востоке.

«Аризона» — «Тампа-Бэй» 7:3

«Нэшвилл» — «Коламбус» 4:3 Б

«Нэшвилл» дома в серии буллитов обыграл «Коламбус» — 4:3 Б (2:0, 1:3, 0:0, 0:0, 1:0). Автором победного броска стал Рокко Гримальди. Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Коламбус» — 4:3 Б (2:0, 1:3, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Джохансен — 13 (Блэкуэлл, Эллис), 0:33 — 1:0. Гранлунд — 15 (Форсберг), 10:31 — 2:0. Дженнер — 11 (Гербе, Матто), 21:00 — 2:1. Робинсон — 6 (Лиля, Гавриков), 24:50 — 2:2. Бемстрем — 6 (бол., Нутиваара, Савар), 37:21 — 2:3. Сиссонс — 8 (Форсберг), 38:57 — 3:3Победный буллит: ГримальдиШтраф: Сарос — МерзликинсШтраф: 4-2Броски: 36 (17+11+7+1) — 43 (9+20+11+3)

«Нэшвилл» с 68 очками идет девятым на Западе, «Коламбус» (74) — восьмой на Востоке.

«Нэшвилл» — «Коламбус» 4:3 Б

«Ванкувер» — «Бостон» 9:3

«Ванкувер» на своем льду разгромил лидера Восточной конференции «Бостон» со счетом 9:3 (2:1, 3:0, 4:2).

«Вегас» — «Флорида» 5:3