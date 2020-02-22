НХЛ. Два очка Панарина, 29 сэйвов Шестеркина и передача Свечникова

«Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:5

«Рейнджерс» на выезде победил «Каролину» со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). В составе победителей самым результативным стал Мика Зибанежад, набравший три (1+2) очка. По два очка заработали Артемий Панарин (1+1) и Райан Строум (1+1). Вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 29. Форвард «ураганов» Андрей Свечников отметился ассистом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Рейнджерс» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) Голы: Зибанежад — 27, 16:41 — 0:1. Макгинн — 7 (Стаал, Славин), 23:25 — 1:1. Фаст — 9 (Панарин, Труба), 29:48 — 1:2. Шей — 8 (Стром, Зибанежад), 36:09 — 1:3. Панарин — 31 (бол., Зибанежад, Хитил), 41:10 — 1:4. Ахо — 35 (бол., Свечников, Славин), 45:12 — 2:4. Стром — 16 (п.в., Труба), 58:12 — 2:5Вратари: Мразек (56:40 — 58:12) — ШестеркинШтраф: 12-12Броски: 29 (11+8+10) — 36 (10+19+7)

«Каролина» с 72 очками идет на восьмом месте на Востоке, «Рейнджерс» (68) — 11-й.

«Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:5

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт» 4:1

«Айлендерс» прервал серию из четырех поражений, переиграв дома «Детройт» со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Хет-трик в составе победителей оформил Джордан Эберле, еще один гол забил Леонид Комаров. Семен Варламов отразил 21 бросок по своим воротам из 22.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Эберле (Пулок, Ли), 05:45 — 1:0; Эберле (Барзал, Бовиллье), 37:02 — 2:0; Манта (Грин, Атанасиу), 57:25 — 2:1; Эберле (Грин, Барзал), 59:23 — 3:1; Комаров (Бейли, Нельсон), 59:50 — 4:1

«Айлендерс» расположился на шестой позиции на Востоке (74 очка), «Детройт» — 16-й (34).

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Детройт» 4:1

«Даллас» — «Сент-Луис» 1:5

«Даллас» на своем льду уступил «Сент-Луис» со счетом 1:5 (0:2, 0:2, 1:1). Антон Худобин во втором периоде поменял в воротах «Старз» Бена Бишопа и в итоге отразил 9 бросков из 10.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сент-Луис» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) Голы: Стин — 7 (Киру, Парэйко), 5:48 — 0:1. Перрон — 24 (Томас, Парэйко), 17:18 — 0:2. Киру — 3 (Томас), 22:24 — 0:3. Шворц — 20 (О`Райлли, Данн), 24:45 — 0:4. Парэйко — 7 (Шворц, О`Райлли), 42:27 — 0:5. Олексяк — 3 (Бенн), 56:27 — 1:5Вратари: Бишоп (Худобин, 44:45) — АлленШтраф: 16-12Броски: 19 (6+7+6) — 23 (10+11+2)

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» расположился на втором месте (76 очков), «Сент-Луис» — первый (80 баллов).

«Даллас» — «Сент-Луис» 1:5

«Чикаго» — «Нэшвилл» 2:1 ОТ

«Чикаго» дома в овертайме переиграл «Нэшвилл» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Экхольм — 8 (Гримальди, Блэкуэлл), 34:56 — 0:1. Дебринкэт — 15 (бол., Кейн, Кит), 49:05 — 1:1. Дебринкэт — 16 (Кит), 64:02 — 2:1Вратари: Кроуфорд — РиннеШтраф: 10-8Броски: 38 (12+9+16+1) — 43 (10+20+10+3)

«Чикаго» — 12-й на Западе (62 очка), «Нэшвилл» — 10-й (66 баллов).

«Чикаго» — «Нэшвилл» 2:1 ОТ

«Калгари» — «Бостон» 3:4

«Бостон» одержал пятую победу подряд, одолев в гостях «Калгари» со счетом 4:3 (3:3, 1:0, 0:0). У победителей дубль сделал Патрис Бержерон, по голу забили Чарли Койл и Брэд Маршанд. У проигравших дубль сделал Микаэль Баклунд, еще один гол забил Джонни Годро.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Бостон» — 3:4 (3:3, 0:1, 0:0) Голы: Баклунд — 11 (Андерссон, Хэнифин), 0:20 — 1:0. Баклунд — 12 (Ридер, Ткачак), 2:34 — 2:0. Бержерон — 28 (Пастрняк, Макэвой), 2:58 — 2:1. Годро — 15 (Линдхольм), 3:23 — 3:1. Бержерон — 29 (Пастрняк, Маршан), 6:12 — 3:2. Койл — 15 (Кулман, Бьорк), 12:20 — 3:3. Маршан — 24 (Карло, Краг), 20:52 — 3:4Вратари: Тэлбот (58:46 — 59:08, 59:33) — ГалакШтраф: 5-9Броски: 21 (6+5+10) — 23 (12+5+6)

«Калгари» идет восьмым на Западе (68 очков), «Бостон» — лидер Восточной конференции (90 баллов).

«Калгари» — «Бостон» 3:4

«Эдмонтон» — «Миннесота» 3:5

«Эдмонтон» дома проиграл «Миннесоте» — 3:5 (2:1, 1:2, 0:2). У победителей хет-трик оформил Джаред Сперджен. У проигравших три (2+1) очка на свой счет записал Райан Ньюджент-Хопкинс, лучший бомбардир «регулярки» Леон Драйзайтль набрал еще два (1+1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Миннесота» — 3:5 (2:1, 1:2, 0:2) Голы: Ньюджент-Хопкинс — 16 (Ямамото, Бир), 0:50 — 1:0. Фиала — 16 (Сутер), 8:25 — 1:1. Ньюджент-Хопкинс — 17 (Ямамото, Драйзайтль), 13:04 — 2:1. Соуси — 7 (Цуккарелло, Гальченюк), 25:48 — 2:2. Драйзайтль — 35 (Беннинг, Ньюджент-Хопкинс), 28:01 — 3:2. Сперджен — 8 (Гальченюк, Раск), 30:55 — 3:3. Сперджен — 9 (Сутер, Паризе), 50:07 — 3:4. Сперджен — 10 (п.в., Стаал), 58:22 — 3:5Вратари: Коскинен (57:48 — 58:22) — СтэлокШтраф: 4-4Броски: 26 (10+8+8) — 39 (17+12+10)

«Эдмонтон» (71 балл) — пятый на Западе, «Миннесота» (65) — 11-я.

«Эдмонтон» — «Миннесота» 3:5

«Анахайм» — «Колорадо» 0:1