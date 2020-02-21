НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю», «Торонто» обыграл «Питтсбург»

«Вашингтон» — «Монреаль» 3:4 ОТ

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Монреалю» со счетом 3:4. Для хозяев это третье поражение подряд. Гости смогли прервать свою 5-матчевую неудачную серию.

За «Вашингтон» отметился шайбой Александр Овечкин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Монреаль» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) Голы: Овечкин — 41 (Бэкстрем), 7:29 — 1:0. Уэбер — 14 (Дано), 17:43 — 1:1. Эллер — 15 (Хагелин, Паник), 37:03 — 2:1. Галлахер — 20 (Кулак), 38:37 — 2:2. Чиаро — 8 (Татар), 40:30 — 2:3. Уилсон — 18 (Кузнецов, Бэкстрем), 59:39 — 3:3. Чиаро — 9 (Доми, Питри), 60:58 — 3:4Вратари: Холтби (58:12 — 59:39) — ПрайсШтраф: 2 — 2Броски: 32 (9+12+11+0) — 32 (7+17+7+1)

«Вашингтон» — «Монреаль» 3:4 ОТ

«Коламбус» — «Филадельфия» 3:4 ОТ

«Коламбус» дома проиграл «Филадельфии» 3:4 ОТ. Таким образом, хозяев потерпели уже седьмое поражение подряд.

В составе «Блю Джэкетс» голевой передачей отметился Владислав Гавриков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Бьоркстранд — 21 (Фолиньо, Гавриков), 0:41 — 1:0. Фолиньо — 7 (Бьоркстранд, Нутиваара), 9:05 — 2:0. Конекны — 21 (Санхейм, Хэйс), 9:28 — 2:1. Матто — 1 (Дженнер, Нутиваара), 23:39 — 3:1. Обе-Кубель — 5 (Раффль, Нисканен), 34:26 — 3:2. Жиру — 17 (бол., Кутюрье, Конекны), 35:52 — 3:3. Хэйс — 19 (Конекны, Майерс), 63:51 — 3:4Вратари: Мерзликинс — ЭллиоттШтраф: 4 — 8Броски: 31 (8+10+10+3) — 33 (7+9+13+4)

«Коламбус» — «Филадельфия» 3:4 ОТ

«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» 2:1

«Нью-Джерси» одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе» со счетом 2:1.

В составе хозяев третьей звездой встречи стал Никита Гусев, который отдал две голевые передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Голы: Хед — 1 (Миддлтон, Труэ), 7:22 — 0:1. Братт — 12 (Заха, Гусев), 36:15 — 1:1. Суббан — 7 (бол., Гусев), 42:56 — 2:1Вратари: Блэквуд — Джонс (59:08)Штраф: 11 — 17Броски: 25 (7+10+8) — 37 (12+14+11)

«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» 2:1

«Торонто» — «Питтсбург» 4:0

«Торонто» прервал 3-матчевую победную серию «Питтсбурга», выиграв у себя дома со счетом 4:0.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Питтсбург» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) Голы: Маззин — 5 (Холл, Таварес), 27:45 — 1:0. Нюландер — 27 (бол., Мэттьюс, Таварес), 30:01 — 2:0. Капанен — 12 (Керфут, Маззин), 33:04 — 3:0. Хаймэн — 19 (Марнер, Маззин), 43:56 — 4:0Вратари: Андерсен — МюррейШтраф: 7 — 11Броски: 30 (10+10+10) — 24 (14+8+2)

«Торонто» — «Питтсбург» 4:0

«Оттава» — «Виннипег» 1:5

«Виннипег» с крупным счетом на выезде обыграл «Оттаву» (1:5). Гости одержали третью победу подряд в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Виннипег» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1) Голы: Пол — 8, 11:50 — 1:0. Шайфли — 24 (бол., Коннор, Лайне), 16:35 — 1:1. Шайфли — 25 (бол., Пионк, Лайне), 17:46 — 1:2. Коннор — 30 (Пионк, Копп), 24:52 — 1:3. Элерс — 22 (Уилер, Шайфли), 25:54 — 1:4. Шайфли — 26 (бол., Шоу, Моррисси), 58:27 — 1:5Вратари: Хегберг — БроссуаШтраф: 49 — 35Броски: 30 (11+12+7) — 34 (12+11+11)

«Оттава» — «Виннипег» 1:5

«Сент-Луис» — «Аризона» 1:0

«Сент-Луис» у себя дома с минимальным счетом обыграл «Аризону» (1:0). Победу «Блюз» принес точный бросок Райана О'Райли.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Аризона» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: О`Райлли — 11 (Шенн, Парэйко), 52:00 — 1:0Вратари: Биннингтон — Раанта (57:47)Штраф: 6 — 6Броски: 46 (9+19+18) — 14 (8+4+2)

«Вегас» — «Тампа-Бэй» 5:3

В рамках регулярного турнира НХЛ «Вегас» дома обыграл «Тампу» со счетом 5:3. Никита Кучеров нанес 3 удара в створ и отдал результативную передачу.

Это уже четвертая победа «рыцарей» в турнире. Гости до этого выиграли 11 матчей подряд.

«Вегас» набрал 72 очка и занял четвертое место на Западе. «Тампа» вторая в Восточной конференции с 85 баллами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Тампа-Бэй» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) Голы: Шаттенкирк — 8 (Киллорн, Палат), 7:02 — 0:1. Мартинес — 2 (Икин, Руа), 18:05 — 1:1. Штястны — 17 (Смит, Шмидт), 26:45 — 2:1. Стэмкос — 28 (бол., Хедман, Чирелли), 35:38 — 2:2. Стоун — 21 (Пачоретти, Мартинес), 36:39 — 3:2. Ривз — 7, 40:10 — 4:2. Пачоретти — 28 (бол., Стоун, Теодор), 40:47 — 5:2. Стэмкос — 29 (бол., Кучеров, Хедман), 58:00 — 5:3Штраф: 8 — 8Броски: 33 (11+13+9) — 27 (12+9+6)

«Вегас» — «Тампа» 5:3

«Лос-Анджелес» — «Флорида» 5:4

В поединке регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» обыграл «Флориду» со счетом 5:4.

На счету вратаря гостей Сергея Бобровского 35 сейвов из 40 ударов по воротам. Также за «Флориду» дублем отметился Александр Барков. Габриэль Виларди, Дрю Даути, Тревор Мун, Мартин Фрк, Бен Хаттон забивали за хозяев.

Это третья победа в четырех матчах НХЛ для «Лос-Анджелеса». «Флорида» проиграла в семи из десяти поединков турнира.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Флорида» — 5:4 (2:2, 2:1, 1:1) Голы: Виларди — 1 (Макдермид), 1:26 — 1:0. Барков — 19 (Юбердо), 7:03 — 1:1. Барков — 20 (Юбердо, Аккьяри), 8:43 — 1:2. Даути — 7 (бол., Кемпе, Копитар), 15:12 — 2:2. Юбердо — 22 (бол., Дадонов, Экблад), 23:19 — 2:3. Мур — 5 (Даути, Лизотт), 30:18 — 3:3. Фрк — 5 (Виларди, Рой), 38:42 — 4:3. Хоффман — 23 (бол., Юбердо, Экблад), 40:36 — 4:4. Хаттон — 4 (Иафалло, Копитар), 52:45 — 5:4.Вратари: Куик — Бобровский (59:06)Штраф: 10 — 12Броски: 40 (13+17+10) — 29 (10+8+11)