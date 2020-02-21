ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю», «Торонто» обыграл «Питтсбург»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс Коламбус Блю Джекетс Филадельфия Флайерз Нью-Джерси Дэвилз Сан-Хосе Шаркс Торонто Мэйпл Лифс Питтсбург Пингвинз Оттава Сенаторз Виннипег Джетс Сент-Луис Блюз Аризона Койотс Вегас Голден Найтс Тампа-Бэй Лайтнинг Лос-Анджелес Кингз Флорида Пантерз Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю», «Торонто» обыграл «Питтсбург» «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионовТоп-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты» Тимо ВернерНеудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне
  • 09:31
    • «Лос-Анджелес» одержал победу над «Флоридой». Барков сделал дубль
  • 09:06
    • «Хьюстон» на выезде обыграл «Голден Стэйт»
  • 08:58
    • «Сакраменто» выиграл у «Мемфиса»
  • 08:45
    • «Вегас» дома переиграл «Тампу»
  • 01:20
    • АЗ спасся в матче с ЛАСКом
  • 01:16
    • «Рома» с минимальным счетом обыграла «Гент»
  • 01:05
    • «Арсенал» вырвал победу у «Олимпиакоса»
    Все новости спорта
    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!

    «Вашингтон» — «Монреаль» 3:4 ОТ

    «Вашингтон» в овертайме проиграл «Монреалю» со счетом 3:4. Для хозяев это третье поражение подряд. Гости смогли прервать свою 5-матчевую неудачную серию.

    За «Вашингтон» отметился шайбой Александр Овечкин.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Монреаль» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Овечкин — 41 (Бэкстрем), 7:29 — 1:0. Уэбер — 14 (Дано), 17:43 — 1:1. Эллер — 15 (Хагелин, Паник), 37:03 — 2:1. Галлахер — 20 (Кулак), 38:37 — 2:2. Чиаро — 8 (Татар), 40:30 — 2:3. Уилсон — 18 (Кузнецов, Бэкстрем), 59:39 — 3:3. Чиаро — 9 (Доми, Питри), 60:58 — 3:4Вратари: Холтби (58:12 — 59:39) — ПрайсШтраф: 2 — 2Броски: 32 (9+12+11+0) — 32 (7+17+7+1)

    «Вашингтон» — «Монреаль» 3:4 ОТ

    «Коламбус» — «Филадельфия» 3:4 ОТ

    «Коламбус» дома проиграл «Филадельфии» 3:4 ОТ. Таким образом, хозяев потерпели уже седьмое поражение подряд.

    В составе «Блю Джэкетс» голевой передачей отметился Владислав Гавриков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Бьоркстранд — 21 (Фолиньо, Гавриков), 0:41 — 1:0. Фолиньо — 7 (Бьоркстранд, Нутиваара), 9:05 — 2:0. Конекны — 21 (Санхейм, Хэйс), 9:28 — 2:1. Матто — 1 (Дженнер, Нутиваара), 23:39 — 3:1. Обе-Кубель — 5 (Раффль, Нисканен), 34:26 — 3:2. Жиру — 17 (бол., Кутюрье, Конекны), 35:52 — 3:3. Хэйс — 19 (Конекны, Майерс), 63:51 — 3:4Вратари: Мерзликинс — ЭллиоттШтраф: 4 — 8Броски: 31 (8+10+10+3) — 33 (7+9+13+4)

    «Коламбус» — «Филадельфия» 3:4 ОТ

    «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» 2:1

    «Нью-Джерси» одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе» со счетом 2:1.

    В составе хозяев третьей звездой встречи стал Никита Гусев, который отдал две голевые передачи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Хед — 1 (Миддлтон, Труэ), 7:22 — 0:1. Братт — 12 (Заха, Гусев), 36:15 — 1:1. Суббан — 7 (бол., Гусев), 42:56 — 2:1Вратари: Блэквуд — Джонс (59:08)Штраф: 11 — 17Броски: 25 (7+10+8) — 37 (12+14+11)

    «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» 2:1

    «Торонто» — «Питтсбург» 4:0

    «Торонто» прервал 3-матчевую победную серию «Питтсбурга», выиграв у себя дома со счетом 4:0.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Питтсбург» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
    Голы: Маззин — 5 (Холл, Таварес), 27:45 — 1:0. Нюландер — 27 (бол., Мэттьюс, Таварес), 30:01 — 2:0. Капанен — 12 (Керфут, Маззин), 33:04 — 3:0. Хаймэн — 19 (Марнер, Маззин), 43:56 — 4:0Вратари: Андерсен — МюррейШтраф: 7 — 11Броски: 30 (10+10+10) — 24 (14+8+2)

    «Торонто» — «Питтсбург» 4:0

    «Оттава» — «Виннипег» 1:5

    «Виннипег» с крупным счетом на выезде обыграл «Оттаву» (1:5). Гости одержали третью победу подряд в НХЛ.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Виннипег» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
    Голы: Пол — 8, 11:50 — 1:0. Шайфли — 24 (бол., Коннор, Лайне), 16:35 — 1:1. Шайфли — 25 (бол., Пионк, Лайне), 17:46 — 1:2. Коннор — 30 (Пионк, Копп), 24:52 — 1:3. Элерс — 22 (Уилер, Шайфли), 25:54 — 1:4. Шайфли — 26 (бол., Шоу, Моррисси), 58:27 — 1:5Вратари: Хегберг — БроссуаШтраф: 49 — 35Броски: 30 (11+12+7) — 34 (12+11+11)

    «Оттава» — «Виннипег» 1:5

    «Сент-Луис» — «Аризона» 1:0

    «Сент-Луис» у себя дома с минимальным счетом обыграл «Аризону» (1:0). Победу «Блюз» принес точный бросок Райана О'Райли.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Аризона» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: О`Райлли — 11 (Шенн, Парэйко), 52:00 — 1:0Вратари: Биннингтон — Раанта (57:47)Штраф: 6 — 6Броски: 46 (9+19+18) — 14 (8+4+2)

    «Вегас» — «Тампа-Бэй» 5:3

    В рамках регулярного турнира НХЛ «Вегас» дома обыграл «Тампу» со счетом 5:3. Никита Кучеров нанес 3 удара в створ и отдал результативную передачу.

    Это уже четвертая победа «рыцарей» в турнире. Гости до этого выиграли 11 матчей подряд.

    «Вегас» набрал 72 очка и занял четвертое место на Западе. «Тампа» вторая в Восточной конференции с 85 баллами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Тампа-Бэй» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
    Голы: Шаттенкирк — 8 (Киллорн, Палат), 7:02 — 0:1. Мартинес — 2 (Икин, Руа), 18:05 — 1:1. Штястны — 17 (Смит, Шмидт), 26:45 — 2:1. Стэмкос — 28 (бол., Хедман, Чирелли), 35:38 — 2:2. Стоун — 21 (Пачоретти, Мартинес), 36:39 — 3:2. Ривз — 7, 40:10 — 4:2. Пачоретти — 28 (бол., Стоун, Теодор), 40:47 — 5:2. Стэмкос — 29 (бол., Кучеров, Хедман), 58:00 — 5:3Штраф: 8 — 8Броски: 33 (11+13+9) — 27 (12+9+6)
    «Вегас» — «Тампа» 5:3

    «Лос-Анджелес» — «Флорида» 5:4

    В поединке регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» обыграл «Флориду» со счетом 5:4.

    На счету вратаря гостей Сергея Бобровского 35 сейвов из 40 ударов по воротам. Также за «Флориду» дублем отметился Александр Барков. Габриэль Виларди, Дрю Даути, Тревор Мун, Мартин Фрк, Бен Хаттон забивали за хозяев.

    Это третья победа в четырех матчах НХЛ для «Лос-Анджелеса». «Флорида» проиграла в семи из десяти поединков турнира.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Флорида» — 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)
    Голы: Виларди — 1 (Макдермид), 1:26 — 1:0. Барков — 19 (Юбердо), 7:03 — 1:1. Барков — 20 (Юбердо, Аккьяри), 8:43 — 1:2. Даути — 7 (бол., Кемпе, Копитар), 15:12 — 2:2. Юбердо — 22 (бол., Дадонов, Экблад), 23:19 — 2:3. Мур — 5 (Даути, Лизотт), 30:18 — 3:3. Фрк — 5 (Виларди, Рой), 38:42 — 4:3. Хоффман — 23 (бол., Юбердо, Экблад), 40:36 — 4:4. Хаттон — 4 (Иафалло, Копитар), 52:45 — 5:4.Вратари: Куик — Бобровский (59:06)Штраф: 10 — 12Броски: 40 (13+17+10) — 29 (10+8+11)
    «Лос-Анджелес» — «Флорида» 5:4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • В секунде от успеха. Сборная России увозит из Швеции три поражения
  • 09/02/2020 в 20:58
    •
  • Прогноз
  • «Каролина» — «Рейнджерс»
  • 1.79
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • «Лучше поздно, чем никогда». Футбольный мир реагирует на наказание «Ман Сити»
    • 02:08 17/02/2020     Рахим Стерлинг
  • Письма несчастья. Внутренняя переписка навредила «Манчестер Сити»
    • 22:18 15/02/2020     Килиан Мбаппе и Неймар
  • Еще один шанс парижан. Чемпионы Франции больше всех похожи на победителей ЛЧ
    • 22:22 16/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Два очка Бучневича и Гурьянова, шайба Панарина и передача НичушкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля Вчера в 09:160
  • 00:57
    • «Рейнджерс» одержал волевую победу над «Брагой»
  • 00:54
    • «Байер» взял верх над «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 08:26
    • Диогу Жота: Нужно завершить работу во втором матче
    «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:000
  • Экспресс дня

  • «Бавария» не испытает трудностей с главным аутсайдером БЛ?
  • 3.09
    •
  • 08:18
    • Артета: Это отличный результат
  • 01:59
    • Мата: Ничья 1:1 — неплохой результат, но «МЮ» всегда хочет побеждать
  • 01:46
    • Драчев: Седьмое место на данный момент, видимо, наше
    Диего Симеоне Футбол Слухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличеннымиРеакция СМИ на матч «Атлетико» — «Ливерпуль» 19/02/2020 в 18:380
  • 00:35
    • Мендилибар: Не думаю, что у Месси бывают выходные. Этот засранец отдыхает во время матчей
  • 23:19
    • «Селтик» чуть не проиграл, выигрывая по ходу встречи
  • 23:10
    • «Клуж» и «Севилья» сильнейшего не выяснили
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ницца — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.09
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие