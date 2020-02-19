«Северсталь» по буллитам выиграла у московского «Динамо»

Хоккеисты «Северстали»
КХЛ
Встреча, которая прошла в Череповце, завершилась со счетом 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
В составе победителей шайбы забросили Вадим Кудако (20 минута) и Александр Петунин (49). В серии буллитов победу череповецкому клубу принес Владислав Кодола.
У «бело-голубых» отличились Владимир Брюквин (5) и Владислав Ефремов (33).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Брюквин — 5 (В. Ефремов, Еременко), 4:40 — 0:1. Кудако — 7 (бол.), 19:58 — 1:1. В. Ефремов — 1 (Зайцев, Алексеев), 32:56 — 1:2. Петунин — 6 (Кодола, Кулда), 48:43 — 2:2Победный буллит: КодолаВратари: Подъяпольский — ЕременкоШтраф: 6 — 8Броски: 32 (12+10+10+0) — 41 (12+16+10+3)
В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает десятое место (54 очка), «Динамо» идет четвертым (78 очков). 0