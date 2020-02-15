«Динамо» Москва в овертайме обыграло рижское «Динамо»

Московскоев овертайме обыгралоиз Риги (7:6 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча в составе москвичей шайбы забросили Даниил Тарасов (1-я и 9-я минуты), Андре Петерссон (29), Дмитрий Яшкин (30, 51) и Егор Зайцев (37),

В овертайме победный бросок на свой счет записал Яшкин (64).

За рижский клуб отличились Лаурис Дарзиньш (5), Гинтс Мейя (6, 60), Марек Дялога (12), Сергей Гимаев (12), Картер Эштон (17).

Московское «Динамо», одержав шестую победу подряд в чемпионате, набрало 77 очков и расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Рижане, потерпев 13-е поражение подряд, с 35 баллами занимают на Западе 12-е место.

В следующем матче московская команда в гостях сыграет против «Йокерита», а рижский клуб дома встретится с «Автомобилистом».