НХЛ. 42 сэйва Шестеркина, шайбы Малкина, Сергачева, Гурьянова и Ничушкина

«Баффало» — «Детройт» 3:2

«Баффало» дома обыграл «Детройт» со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). У проигравших дубль оформил Даррен Хельм, у победителйе голы забили Конор Шири, Маркус Юханссон и Сэм Райнхарт.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Детройт» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) Голы: Хелм — 7 (Манта), 0:27 — 0:1. Шири — 8 (М. Юханссон, Лазар), 1:03 — 1:1. Хелм — 8 (Манта, Грин), 27:02 — 1:2. М. Юханссон — 7 (Далин, Райнхарт), 34:59 — 2:2. Райнхарт — 21 (Айкел, Йокихарью), 40:57 — 3:2Вратари: Хаттон — Бернье (59:34)Штраф: 6-6Броски: 25 (10+10+5) — 29 (12+7+10)

«Баффало» — 13-й на Востоке, «Детройт» идет последним там же.

«Баффало» — «Детройт» 3:2

«Нью-Джерси» — «Флорида» 3:5

«Флорида» одолела «Нью-Джерси» в гостевом матче со счетом 5:3 (2:1, 3:2, 0:0). У победителей по три очка набрали защитники Марк Писик (1+2) и Майк Мэтисон (1+2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Флорида» — 3:5 (1:2, 2:3, 0:0) Голы: Хьюз — 7 (бол., Сиверсон, Симмондс), 3:15 — 1:0. Коннолли — 18 (Трочек, Хоффман), 11:50 — 1:1. Матесон — 7 (Аккьяри, Пайсик), 19:14 — 1:2. Пайсик — 8 (Матесон, Аккьяри), 22:43 — 1:3. Руни — 4 (Андерсон), 24:17 — 2:3. Ватрано — 15 (Яндл, Сивиур), 24:59 — 2:4. Аккьяри — 19 (Пайсик, Матесон), 25:38 — 2:5. Палмиери — 21 (Батчер, Кэррик), 34:30 — 3:5Вратари: Доминге (57:35) — МонтембоШтраф: 4-4Броски: 28 (8+7+13) — 33 (8+16+9)

«Нью-Джерси» находится на 14 месте в Восточной конференции, «Флорида» — десятая.

«Нью-Джерси» — «Флорида» 3:5

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 5:3

«Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду победил «Филадельфию» со счетом 5:3 (3:0, 0:2, 2:1). Самым результативным игроком матча стал «островитянин» Мэтью Барзал, сделавший асссистентский хет-трик.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Филадельфия» — 5:3 (3:0, 0:2, 2:1) Голы: Бэйли — 12 (Барзал), 7:45 — 1:0. Мартин — 5 (Комаров, Брассар), 11:13 — 2:0. Эберле — 10 (Барзал, Ли), 15:36 — 3:0. Конекны — 19 (ван Римсдайк, Лотон), 29:34 — 3:1. Хегг — 2 (Жиру, Лотон), 31:56 — 3:2. Кутюрье — 16 (Жиру, Проворов), 58:28 — 3:3. Пулок — 7 (Барзал, Эберле), 59:19 — 4:3. Комаров — 3 (п.в., Бэйли), 59:56 — 5:3Вратари: Варламов — Эллиотт (57:55 — 58:28, 59:31 — 59:56)Штраф: 4-2Броски: 25 (9+9+7) — 38 (10+14+14)

В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» находится на пятой позиции, «Филадельфия» идет седьмой.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия» 5:3

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» 1:2 ОТ

«Тампа» в овертайме выиграла у «Питтсбурга» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Победную шайбу забросил Янни Гурд. В основное время голами отметились российские игроки Евгений Малкин и Михаил Сергачев. Второму ассистировал Никита Кучеров. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 35 из 36 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Малкин — 18 (бол., Кросби, Летанг), 11:31 — 1:0. Сергачев — 9 (бол., Кучеров, Марун), 23:59 — 1:1. Гурд — 7 (Пойнт, Хедман), 62:45 — 1:2Вратари: Мюррей — ВасилевскийШтраф: 10-10Броски: 36 (8+11+16+1) — 38 (17+10+9+2)

«Питтсбург» с 74 очками идет четвертым на Востоке, «Тампа» (79) — вторая.

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» 1:2 ОТ

«Торонто» — «Аризона» 3:2 ОТ

«Торонто» в овертайме дожал «Аризону» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). У «Мэйпл Лифс» дубль сделал Зак Хайман, а победный гол забил Каспери Капанен. У «Койотис» отличились Кристиан Дворак и Карл Седерберг.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Аризона» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Дворак — 17 (Гарлэнд, Экман-Ларссон), 1:04 — 0:1. Хаймэн — 15 (Бэрри, Керфут), 14:23 — 1:1. Седерберг — 14 (Ричардсон, Чикран), 39:13 — 1:2. Хаймэн — 16 (Таварес, Керфут), 41:33 — 2:2. Капанен — 11, 63:43 — 3:2Вратари: Кэмпбелл — ХиллШтраф: 6-6Броски: 41 (13+10+14+4) — 37 (12+14+8+3)

«Торонто» находится на восьмом месте на Востоке, «Аризона» — восьмая на Западе.

«Торонто» — «Аризона» 3:2 ОТ

«Миннесота» — «Вегас» 4:0

«Миннесота» дома разгромила «Вегас» со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0). Самым результативным игроком стал Кевин Фиала, набравший три (1+2) очка. Голкипер «Уайлд» Алекс Стэлок отразил все 26 бросков, оформив «сухарь».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Вегас» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Голы: Эрикссон Эк — 7 (бол., Гринуэй, Дамба), 5:30 — 1:0. Сперджен — 7 (бол., Фиала, Сутер), 12:44 — 2:0. Фиала — 14 (Паризе, Бродин), 29:11 — 3:0. Паризе — 21 (бол., Стаал, Фиала), 35:47 — 4:0Вратари: Стэлок — Флери (Суббан, 40:00)Штраф: 10-12Броски: 25 (8+12+5) — 26 (8+14+4)

«Миннесота» (60 очков) — десятая на Западе, «Вегас» (64) — седьмой.

«Миннесота» — «Вегас» 4:0

«Виннипег» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:4

«Виннипег» на своем льду уступил «Рейнджерс» со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Артемий Панарин и Павел Бучневич отметились голевыми передачами. Голкипер Игорь Шестеркин вышел в стартовом составе, но был вынужден покинуть площадку в первом периоде после столкновения с форвардом «Джетс» Эндрю Коппом. Во втором периоде Игорь вернулся на лед и в итоге отразил 42 броска из 43.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Крайдер — 21 (Бучневич), 19:25 — 0:1. Крайдер — 22 (бол., Стром, Зибанежад), 27:30 — 0:2. Стром — 13 (Фаст, Панарин), 40:53 — 0:3. Зибанежад — 23 (Бучневич), 41:28 — 0:4. Элерс — 20 (Нику, Моррисси), 44:35 — 1:4Вратари: Хеллебайк (56:59) — Шестеркин (Лундквист, 13:56, Шестеркин, 20:00)Штраф: 4-10Броски: 44 (13+12+19) — 32 (11+10+11)

«Виннипег» находится на девятой позиции на Западе, «Рейнджерс» — 12-й на Востоке.

«Виннипег» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:4

«Даллас» — «Каролина» 4:1

«Даллас» на своем льду обыграл «Каролину» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился голом, а форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счет голевую передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Каролина» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Бенн — 16 (Джонс, Хейсканен), 7:54 — 1:0. Ахо — 31 (Свечников, Славин), 17:38 — 1:1. Гурьянов — 16 (бол., Хейсканен, Хинтс), 32:36 — 2:1. Бенн — 17 (бол., Сегин), 35:06 — 3:1. Бенн — 18 (п.в.), 58:41 — 4:1Вратари: Худобин — Мразек (57:48 — 58:41)Штраф: 2-8Броски: 36 (12+17+7) — 25 (9+9+7)

«Даллас» с 69 очками расположился на третьей строке в Западной конференции, «Каролина» (67) — девятая на Востоке.

«Даллас» — «Каролина» 4:1

«Колорадо» — «Оттава» 3:0

«Колорадо» одержал пятую победу подряд, переиграв дома «Оттаву» со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Оттава» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Рантанен — 18 (Маккиннон, Грэйвс), 19:19 — 1:0. Ничушкин — 11 (бол., Бураковски, Жирар), 50:26 — 2:0. Ландескуг — 15 (п.в., Маккиннон), 58:55 — 3:0Вратари: Грубауэр — Хегберг (56:19 — 58:55)Штраф: 4-10Броски: 36 (9+12+15) — 34 (15+8+11)

«Колорадо» (72 очка) — второй на Западе, «Оттава» (47) — 15-я на Востоке.

«Колорадо» — «Оттава» 3:0

«Эдмонтон» — «Чикаго» 5:3

«Чикаго» потерпел четвертое поражение подряд, уступив в гостях «Эдмонтону» со счетом 3:5 (2:2, 1:2, 0:1). У победителей Леон Драйзайтль набрал четыре (1+3) очка, дубль оформил Кайлер Ямамото.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Чикаго» — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) Голы: Шихан — 7 (Кассиан, Арчибальд), 1:13 — 1:0. Саад — 17 (Кейн, Мерфи), 5:56 — 1:1. Тэйвз — 15 (мен., Карпентер, Мяяття), 14:19 — 1:2. Ямамото — 6 (бол., Чейссон, Драйзайтль), 17:18 — 2:2. Боквист — 4 (Кейн, Саад), 21:45 — 2:3. Ямамото — 7 (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 23:38 — 3:3. Ньюджент-Хопкинс — 15 (бол., Драйзайтль, Смит), 24:50 — 4:3. Драйзайтль — 32 (п.в.), 59:57 — 5:3Вратари: Смит — Ленер (57:52 — 59:57)Штраф: 6-6Броски: 31 (13+13+5) — 41 (12+11+18)

«Эдмонтон» (66 баллов) — пятый на Западе, «Чикаго» (58) — 12-й.