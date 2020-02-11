«Сибири» не удалось продлить победную серию

Фрагмент матча
КХЛ
Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 0:3 (0:0, 0:3, 0:0).
По голу забили Тайлер Вонг (25 минута), Брэндон Ип (35) и Деванте Смит-Пелли (37).
Сухой матч записал на свой счет голкипер «драконов» Шимон Грубец.
Для «Сибири» это поражение стало первым после трех побед кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Вонг — 15 (Фу), 24:11 — 0:1. Йип — 15 (Миллер), 34:59 — 0:2. Смит-Пелли — 6 (Уэрек), 36:06 — 0:3Вратари: Сятери (Красиков, 36:06) — ГрубецШтраф: 2 — 0Броски: 28 (11+9+8) — 30 (6+14+10)
В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает пятое место (65 очков), а «Куньлунь» — седьмое (59 очков). 0