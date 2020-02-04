НХЛ. Шайба Бучневича, передачи Дадонова и Панарина

«Торонто» — «Флорида» 3:5

«Флорида» на выезде победила «Торонто» со счетом 5:3 (1:0, 0:2, 4:1). В составе победителей хет-трик оформил защитник Марк Писик, а Майк Мэтисон отдал три результативные передачи. На счету Евгения Дадонова результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Флорида» — 3:5 (0:1, 2:0, 1:4) Голы: Пайсик — 5 (Матесон, Мальгин), 11:30 — 0:1. Таварес — 19 (бол., Марнер, Бэрри), 23:21 — 1:1. Нюландер — 25 (Капанен, Юнссон), 39:05 — 2:1. Мэттьюс — 37 (Хаймэн, Марнер), 40:38 — 3:1. Пайсик — 6 (Матесон, Браун), 42:20 — 3:2. Юбердо — 19 (бол., Дадонов, Хоффман), 43:18 — 3:3. Хоффман — 19 (Экблад, Матесон), 50:13 — 3:4. Пайсик — 7 (п.в.), 59:12 — 3:5Вратари: Андерсен (Хатчинсон, 20:00, 58:36 — 59:12, 59:21) — БобровскийШтраф: 4-6Броски: 34 (13+14+7) — 21 (8+3+10)

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» с 63 очками идет десятым, «Флорида» с таким же количеством баллов находится на восьмой строке.

«Торонто» — «Флорида» 3:5

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас» 3:5

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду уступил «Далласу» со счетом 3:5 (2:2, 0:2, 1:1). У победителей дубль оформил Джо Павелски. У «рейнджеров» одну из шайб провел Павел Бучневич с передачи Артемия Панарина.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Даллас» — 3:5 (2:2, 0:2, 1:1) Голы: Бучневич — 10 (бол., Панарин, Дианджело), 2:29 — 1:0. Павелски — 10 (бол., Клингберг, Бенн), 8:08 — 1:1. Павелски — 11 (бол., Бенн, Сегин), 8:24 — 1:2. Хауден — 7 (бол., Лемье, Какко), 15:41 — 2:2. Джонс — 1 (Дикинсон, Янмарк), 27:52 — 2:3. Комо — 7 (Сегин, Факса), 31:56 — 2:4. Перри — 4 (Секера, Джонс), 45:22 — 2:5. Лемье — 6 (бол., Фокс), 53:17 — 3:5Вратари: Лундквист (Георгиев, 40:00, 57:36) — ХудобинШтраф: 12-10Броски: 36 (13+8+15) — 21 (7+8+6)

«Нью-Йорк Рейнджерс» (54 очка) — 12-й на Востоке, «Даллас» (64) — третий на Западе.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас» 3:5

«Детройт» — «Филадельфия» 0:3

«Филадельфия» нанесла «Детройту» девятое поражение подряд — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Заброшенными шайбами отметились Скотт Лотон, Кевин Хейз и Мэтт Нисканен. Голкипер «Флайерз» Брайан Эллиотт оформил второй шатаут в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Филадельфия» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Лотон — 9 (Раффль, Хегг), 29:31 — 0:1. Хэйс — 17 (мен.), 42:47 — 0:2. Нисканен — 7 (мен., п.в., Проворов), 57:43 — 0:3Вратари: Бернье (56:24 — 57:43) — ЭллиоттШтраф: 4-4Броски: 16 (5+6+5) — 31 (12+9+10)

«Детройт» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, «Филадельфия» идет там же шестой.