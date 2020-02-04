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    Квартальнов: «Ак Барс» хорошо сыграл с «Витязем», мы довольны результатом

    Хоккей Ак Барс Витязь КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (5:2).

    Дмитрий Квартальнов
    Дмитрий Квартальнов

    «Хорошая игра с нашей стороны, забили 5 голов — и в большинстве, и в равных составах. Конечно, довольны результатом: сейчас будет небольшой перерыв, отдохнём — и дальше.

    Мы сегодня получили информацию, что у нас Воронков не играет. А команда Высшей лиги была в поездке.

    Позвонили тренеру "Ирбиса", он рекомендовал двух-трёх человек. Выбрали Бровкина, пока вот так.

    Этому парню предстоит долгий путь: будет он — хорошо. В него просто пальцем ткнули, не надо ничего делать. Просто приняли такое решение.

    Евгений Перов уже довольно давно на скамейке. Приняли такое решение — он поможет нам на скамейке. Сверху есть люди, не переживайте — мы же не оставим этот пост.

    Команда победила, сыграли все хорошо. Стёпа Санников имеет очень много моментов, они есть, но, к сожалению, пока хромает реализация. Думаю, что если будет так продолжать, всё у него получится, главные игры впереди, осталось совсем немного.

    Виртанен с Яруллиным действуют хорошо, давно играют вместе — пятую игру. Там у нас так получилось — Викстранд заболел, мы поменяли их и потом оставили в таком сочетании», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Ак Барса». 0

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