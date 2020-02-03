Шайба Белова принесла СКА победу над «Спартаком»

Московскийпотерпел домашнее поражение от питерского(0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу в середине первого периода забросил защитник питерцев Антон Белов.

Гости выиграли пятую встречу подряд и третью — с сухим счетом

Это первая победа питерцев над москвичами в этом сезоне: три предыдущие встречи выиграла команда Олега Знарка (3:2 ОТ, 3:2, 3:1).