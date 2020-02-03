Шайба Белова принесла СКА победу над «Спартаком»

Фрагмент матча
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Единственную шайбу в середине первого периода забросил защитник питерцев Антон Белов.
Гости выиграли пятую встречу подряд и третью — с сухим счетом
Это первая победа питерцев над москвичами в этом сезоне: три предыдущие встречи выиграла команда Олега Знарка (3:2 ОТ, 3:2, 3:1).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Белов — 4 (Марченко, Подколзин), 8:22 — 0:1Вратари: Гудачек (58:09) — СамоновБроски: 21 (2+8+11) — 38 (16+16+6)Штраф: 6 — 0