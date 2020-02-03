«Йокерит» обыграл «Динамо» в Риге

Фрагмент матча
globallookpress.com
В составе победителей отличились Петер Регин (11), Петри Контиола (13, 15), Стив Мозес (52).
За «Динамо» шайбы забросили Микелис Редлихс (35), а также Виталий Павлов (46).
После этой встречи рижский клуб занимает последнее, 12-е место в таблице «Запада», набрав 33 очка. В активе «Йокерита» — 65 очков и 4-я позиция.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)
Голы: Регин — 16 (бол., О`Нилл, Эронен), 10:37 — 0:1. Контиола — 10 (Лев), 12:22 — 0:2. Контиола — 11 (Хаапала), 15:02 — 0:3. Редлихс — 6 (Эштон), 34:56 — 1:3. Павлов — 4 (Майоне, Липсбергс), 45:24 — 2:3. Мозес — 7 (Регин, Лехтонен), 51:44 — 2:4Вратари: Салак (55:00 — 55:30) — КалниньшБроски: 28 (13+8+7) — 31 (12+9+10)Штраф: 6 — 8