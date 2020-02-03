«Йокерит» обыграл «Динамо» в Риге

Рижскоепотерпело домашнее поражение от финского(2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Петер Регин (11), Петри Контиола (13, 15), Стив Мозес (52).

За «Динамо» шайбы забросили Микелис Редлихс (35), а также Виталий Павлов (46).

После этой встречи рижский клуб занимает последнее, 12-е место в таблице «Запада», набрав 33 очка. В активе «Йокерита» — 65 очков и 4-я позиция.