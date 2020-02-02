«Вашингтон» — «Питтсбург»: счет матча 3:4, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 3:4 (1:2, 0:1, 2:1).

У победителей точные броски нанесли Сэм Лафферти (12 минута), Патрик Хернквист (13), Доминик Симон (32) и Брэндон Танев (58). Евгений Малкин отметился результативной передачей.

В составе хозяев голы на свой счет записали Ларс Эллер (11 и 58) и Евгений Кузнецов (46).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Питтсбург» — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1) Голы: Эллер — 12 (Паник), 10:38 — 1:0. Лафферти — 5 (Гальченюк), 11:46 — 1:1. Хернквист — 12 (Марино, Малкин), 12:40 — 1:2. Симон — 7 (Кросби, Маккэн), 31:59 — 1:3. Кузнецов — 18 (Врана, Дженсен), 46:00 — 2:3. Танев — 11 (Блюгерс, Астон-Ризе), 57:27 — 2:4. Эллер — 13 (Хагелин, Гудас), 57:42 — 3:4Вратари: Самсонов (58:24) — МюррейШтраф: 16 — 10Броски: 32 (10+9+13) — 33 (12+16+5)

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место (75 очков), а «Питтсбург» — третье (71 очко). 0