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    «Баффало» в овертайме переиграл «Коламбус»

    Хоккей НХЛ Баффало Сэйбрз Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» в овертайме переиграл на своем льду «Коламбус» — 2:1.

    «Баффало»
    «Баффало»

    Хозяева победили благодаря шайбам Эвана Родригеса и Джека Айкела. У гостей единственный гол на счету Оливера Бьоркстранда.

    Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду чуть больше 19 минут, сделал 1 силовой прием и заработал отрицательный показатель полезности «минус 1».

    «Блю Джекетс» уступили впервые за 7 последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Коламбус» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Родригес — 3 (Далин), 16:08 — 1:0. Бьоркстранд — 17 (Нюквист, Дюбуа), 45:45 — 1:1. Айкел — 31 (Ристолайнен, Райнхарт), 60:36 — 2:1Вратари: Хаттон — КивлениексБроски: 24 (5+11+7+1) — 23 (5+10+8+0)Штраф: 4 — 0
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