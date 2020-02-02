«Баффало» в овертайме переиграл «Коламбус»

Хозяева победили благодаря шайбам Эвана Родригеса и Джека Айкела. У гостей единственный гол на счету Оливера Бьоркстранда.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду чуть больше 19 минут, сделал 1 силовой прием и заработал отрицательный показатель полезности «минус 1».
«Блю Джекетс» уступили впервые за 7 последних матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Коламбус» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Родригес — 3 (Далин), 16:08 — 1:0. Бьоркстранд — 17 (Нюквист, Дюбуа), 45:45 — 1:1. Айкел — 31 (Ристолайнен, Райнхарт), 60:36 — 2:1Вратари: Хаттон — КивлениексБроски: 24 (5+11+7+1) — 23 (5+10+8+0)Штраф: 4 — 0