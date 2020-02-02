«Баффало» в овертайме переиграл «Коламбус»

В матче регулярного чемпионата НХЛв овертайме переиграл на своем льду— 2:1.

Хозяева победили благодаря шайбам Эвана Родригеса и Джека Айкела. У гостей единственный гол на счету Оливера Бьоркстранда.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду чуть больше 19 минут, сделал 1 силовой прием и заработал отрицательный показатель полезности «минус 1».

«Блю Джекетс» уступили впервые за 7 последних матчей.