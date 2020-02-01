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    НХЛ. Дубль Овечкина и гол Кузнецова, три очка Малкина, шайбы Панарина и Бучневича

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Детройт Ред Уингз Тампа-Бэй Лайтнинг Анахайм Дакс Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз Бостон Брюинз Виннипег Джетс Вашингтон Кэпиталз Оттава Сенаторз Вегас Голден Найтс Каролина Харрикейнз Филадельфия Флайерз Питтсбург Пингвинз Прогнозы на НХЛ
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    Александр Овечкин
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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт» 4:2

    «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду победил «Детройт» со счетом 4:2 (0:0, 3:0, 1:2). В составе победителей по голу забили Павел Бучневич, Крис Крайдер и Мика Зибанеджад, на счету Артемия Панарина шайба и результативная передача.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Детройт» — 4:2 (0:0, 3:0, 1:2)
    Голы: Бучневич — 9 (Зибанежад, Крайдер), 29:23 — 1:0. Крайдер — 18 (Фокс, Зибанежад), 31:56 — 2:0. Панарин — 27 (Фаст, Дианджело), 39:18 — 3:0. Зибанежад — 19 (бол., Дианджело, Панарин), 45:02 — 4:0. Фаббри — 12 (Ларкин), 45:59 — 4:1. Филппула — 4 (Дэйли, Фаббри), 50:59 — 4:2Вратари: Шестеркин — Ховард (58:25)Штраф: 0-6Броски: 39 (15+12+12) — 25 (7+8+10)

    «Рейнджерс» с 52 очками идет 12-м на Востоке, «Детройт» (28) — 16-й.

    «Питтсбург» — «Филадельфия» 4:3 ОТ

    «Питтсбург» дома обыграл «Филадельфию» со счетом 4:3 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Сидни Кросби. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и двумя голевыми передачами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Ворачек — 11 (бол., Нисканен, Фэраби), 19:31 — 0:1. Малкин — 16 (Хернквист), 23:55 — 1:1. Раст — 22 (бол., Кросби, Малкин), 25:16 — 2:1. Летанг — 11 (бол., Кросби, Малкин), 31:03 — 3:1. Питлик — 6 (Обе-Кубель, Нисканен), 36:29 — 3:2. Лотон — 6 (Питлик, Хэйс), 42:20 — 3:3. Кросби — 9 (Летанг, Маккэн), 60:55 — 4:3Вратари: Джерри — ЭллиоттШтраф: 6-4Броски: 20 (3+12+4+1) — 30 (4+9+17+0)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» (69) находится на третьей строке, «Филадельфия» (61) идет десятой.

    «Каролина» — «Вегас» 3:4

    «Вегас» прервал серию из трех матчей без побед, обыграв на выезде «Каролину» со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 2:2). Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников очков не набрал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Вегас» — 3:4 (0:2, 1:0, 2:2)
    Голы: Штястны — 15 (Смит, Маршессо), 3:52 — 0:1. Маршессо — 17 (Смит), 9:59 — 0:2. Терявяйнен — 11 (Мартинук, Ахо), 29:55 — 1:2. Шмидт — 5 (Стивенсон, Стоун), 52:09 — 1:3. Макгинн — 5 (Флери, Уильямс), 52:25 — 2:3. Ахо — 25 (бол., Славин, Терявяйнен), 56:21 — 3:3. Так — 7 (бол., Штястны, Теодор), 57:32 — 3:4Вратари: Мразек (58:40) — СуббанШтраф: 6-4Броски: 25 (6+9+10) — 37 (16+8+13)

    «Каролина» (61 балл) расположилась на восьмом месте на Востоке, «Вегас» (59) — седьмой на Западе.

    «Каролина» — «Вегас» 3:4

    «Оттава» — «Вашингтон» 3:5

    «Вашингтон» на выезде победил «Оттаву» со счетом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1). Дубль в составе победителей оформил Александр Овечкин, еще по голу забили Ти Джей Оши, Евгений Кузнецов и Карл Хагелин. В составе «Оттавы» отличились Крис Тирни, Тома Шабо и Артем Анисимов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Вашингтон» — 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
    Голы: Оши — 19 (Карлсон, Врана), 4:10 — 0:1. Кузнецов — 17 (Врана, Орлов), 11:22 — 0:2. Тирни — 10 (мен., Демело, К. Браун), 27:15 — 1:2. Овечкин — 36 (Бэкстрем, Уилсон), 30:27 — 1:3. Шабо — 5 (Эннис, Хэйнси), 31:31 — 2:3. Хагелин — 4 (мен., Эллер), 43:07 — 2:4. Анисимов — 9 (бол., Дюклер, Шабо), 44:47 — 3:4. Овечкин — 37 (бол., п.в., Карлсон), 59:45 — 3:5Вратари: Хегберг (58:34 — 59:45) — СамсоновШтраф: 10-6Броски: 28 (5+17+6) — 37 (16+10+11)

    «Вашингтон» укрепили лидерство в Восточной конференции (75 очков), «Оттава» (45) — 14-я.

    «Виннипег» — «Бостон» 1:2

    «Виннипег» продлил серию поражений до отметки пяти матчей подряд, уступив на своем льду «Бостону» со счетом 1:2 (1:1, 0:0, 0:1). В составе победителей отличились Патрис Бержерон и Джейк Дебраск, у проигравших гол забил Патрик Лайне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Бостон» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Лайне — 18 (Элерс, Пионк), 6:06 — 1:0. Бержерон — 22 (бол., Маршан, Пастрняк), 19:07 — 1:1. Дебраск — 16 (бол., Пастрняк, Краг), 43:07 — 1:2Вратари: Броссуа (58:32) — РаскШтраф: 35-39Броски: 38 (12+11+15) — 25 (15+4+6)

    «Бостон» с 72 очками идет вторым на Востоке, «Виннипег» (54) — 11-й на Западе.

    «Виннипег» — «Бостон» 1:2

    «Эдмонтон» — «Сент-Луис» 4:2

    «Эдмонтон» победил «Сент-Луис» в домашнем матче — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1). У победителей дубль оформил Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид прервал 7-матчевую серию с набранными очками.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
    Голы: Драйзайтль — 28 (Ньюджент-Хопкинс), 5:31 — 1:0. Джонс — 1 (Беннинг), 5:48 — 2:0. Перрон — 23 (Пьетранджело, Сэнфорд), 30:57 — 2:1. Томас — 9 (Бозак), 42:12 — 2:2. Драйзайтль — 29 (Ямамото, Ньюджент-Хопкинс), 44:13 — 3:2. Арчибальд — 7 (мен., п.в.), 58:19 — 4:2Вратари: Коскинен — Аллен (58:15 — 58:19, 58:35)Штраф: 6-2Броски: 35 (13+8+14) — 32 (3+14+15)

    «Сент-Луис» с 70 баллами лидирует на Западе, «Эдмонтон» (60) — пятый.

    «Эдмонтон» — «Сент-Луис» 4:2

    «Анахайм» — «Тампа-Бэй» 3:4

    «Тампа-Бэй» благодаря голу и передаче Никиты Кучерова в гостях победила «Анахайм» со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1). 0

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