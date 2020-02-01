«Барыс» в результативном поединке обыграл «Авангард»

Эдвард Паскуале
«Барыс»
«Барыс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 73 очка. При этом хозяева отстают от «Авангарда» на три пункта. Для гостей это вторая неудача в КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск) — 4:3 (2:0, 2:3, 0:0)
Голы: Гурков — 1 (бол., Валк, Шестаков), 16:02 — 1:0. Панюков — 2 (бол., Сагадеев, Метальников), 18:13 — 2:0. Маклюков — 3 (Сагадеев), 22:56 — 3:0. Ручкин — 2 (Шумаков, Бек), 29:35 — 3:1. Акользин — 4 (Гурков, Шевченко), 29:59 — 4:1. Шумаков — 15 (бол., Бек, Войнов), 36:58 — 4:2. Семенов — 15 (Манукян, Войнов), 38:51 — 4:3Вратари: Паскуале — Бобков (Гарипов, 22:56, 57:57 — 58:48, 59:06)Штраф: 8 — 31Броски: 34 (13+13+8) — 38 (11+11+16)