«Барыс» в результативном поединке обыграл «Авангард»

В матче чемпионата КХЛна своем льду сумел одержать третью победу подряд, выиграв усо счетом 4:3.

«Барыс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 73 очка. При этом хозяева отстают от «Авангарда» на три пункта. Для гостей это вторая неудача в КХЛ.