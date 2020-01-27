«Спартак» обыграл «Куньлунь» и опередил «Динамо» в турнирной таблице

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 7:4 (1:2, 1:1, 5:1).

Хет-трик у победителей оформил Каспарс Даугавиньш (10, 35 и 60 минуты), по шайбе забросили Федор Малыхин (42), Андрей Кутейкин (49), Артем Федоров (56), Александр Хохлачев (58).

У «Куньлуня» отличились Тревор Мерфи (2), Лукас Локхарт (8 и 27), Тайлер Вон (44).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:4 (1:2, 1:1, 5:1) Голы: Мерфи — 9 (Фу), 1:21 — 0:1. Локхарт — 11 (Челиос), 7:50 — 0:2. Даугавиньш — 13 (Зубов, Федоров), 9:59 — 1:2. Локхарт — 12 (Фу, Вонг), 26:07 — 1:3. Даугавиньш — 14 (бол., Рылов, Зубов), 34:57 — 2:3. Малыхин — 7 (мен., Федоров), 41:31 — 3:3. Вонг — 14 (бол., Крэкнелл, Смит), 43:08 — 3:4. Кутейкин — 5 (Мусин, Никонцев), 48:36 — 4:4. Федоров — 16 (бол., Ганзл), 55:04 — 5:4. Хохлачев — 12, 57:54 — 6:4. Даугавиньш — 15 (мен., п.в., Гудачек), 59:42 — 7:4Вратари: Беспалов (Гудачек, 26:07) — Смит (58:03 — 59:42)Штраф: 41 — 20Броски: 45 (12+17+16) — 27 (12+7+8)

«Спартак», опередив московское «Динамо», поднялся на четвертое место в Западной конференции (68 очков). «Куньлунь» идет седьмым на Востоке (57 очков). 0