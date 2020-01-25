Овечкин включен в первую команду лучших игроков десятилетия в НХЛ

Составлена символическая команда лучших игроков НХЛ по итогам десятилетия, сообщает официальный сайт лиги.

В первую команду включен капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Кроме Овечкина в первую команду вошли: форварды Сидни Кросби (Канада, «Питтсбург»), Патрик Кейн (США, «Чикаго»), защитники — Данкан Кит (Канада, «Чикаго») и Дрю Даути (Канада, «Лос-Анджелес»), голкипер Марк-Андре Флери (Канада, «Вегас»).

Во вторую команду лучших по итогам десятилетия попал трехкратный обладатель Кубка Стэнли российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, а также форварды Патрис Бержерон (Канада, «Бостон»), Стивен Стэмкос (Канада, «Тампа Бэй»), защитники — Эрик Карлссон (Швеция, «Сан-Хосе») и Здено Хара (Словакия, «Бостон»), вратарь Хенрик Лундквист (Швеция, «Нью-Йорк Рейнджерс»).

Команды составляли руководители клубов и журналисты. 0