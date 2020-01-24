Большинство игроков НХЛ хотели бы выпить пива вместе с Овечкиным

Александр Овечкин
globallookpress.com
В опросе приняли участие 392 игрока из 31 команды.
Первое место в опросе занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 14 процентов голосов.
Второе место занял форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (13%), на третьем месте расположился игрок «Сан-Хосе» Джо Торнтон (12%).
В опросе на звание лучшего игрока лиги первое место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 63% голосов.
Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон (17%) стал вторым. Замкнул тройку капитан «Питтсбурга» Кросби (15%). 0