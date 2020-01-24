«Магнитка» победила «Торпедо», Мозякин забросил 400-ю шайбу в КХЛ

Магнитогорскийодержал выездную победу над нижегородским(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет на 4-й минуте открыл Сергей Мозякин. Он первым в истории преодолел отметку в 400 забитых шайб в КХЛ. На 12-й минуте преимущество «Магнитки» удвоил Богдан Потехин.

На 27-й минуте хозяева отыграли одну шайбу — отличился Виктор Шахворостов. Но на 41-й минуте Анджей Нестрашил установил окончательный счет.

У трех коллективов, занимающих 6-8 места на Западе, по 56 очков: у «Торпедо», «Витязя» и «Локомотива». «Металлург» (55) догнал идущий седьмым «Салават Юлаев».