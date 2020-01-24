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    «Магнитка» победила «Торпедо», Мозякин забросил 400-ю шайбу в КХЛ

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» одержал выездную победу над нижегородским «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Сергей Мозякин
    Сергей Мозякин

    Счет на 4-й минуте открыл Сергей Мозякин. Он первым в истории преодолел отметку в 400 забитых шайб в КХЛ. На 12-й минуте преимущество «Магнитки» удвоил Богдан Потехин.

    На 27-й минуте хозяева отыграли одну шайбу — отличился Виктор Шахворостов. Но на 41-й минуте Анджей Нестрашил установил окончательный счет.

    У трех коллективов, занимающих 6-8 места на Западе, по 56 очков: у «Торпедо», «Витязя» и «Локомотива». «Металлург» (55) догнал идущий седьмым «Салават Юлаев».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Мозякин — 12, 3:09 — 0:1. Потехин — 9, 12:03 — 0:2. Шахворостов — 2, 27:03 — 1:2. Нестрашил — 11 (Антипин), 40:28 — 1:3Вратари: Линдбек (56:48) — КошечкинБроски: 28 (9+9+10) — 32 (9+11+12)Штраф: 4 — 16
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