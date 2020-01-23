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    НХЛ. «Коламбус» увеличил победную серию, «Детройт» — проигрышную

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 января

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    «Коламбус» — «Виннипег»
    «Коламбус» — «Виннипег»
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    «Коламбус» — «Виннипег» 4:3

    «Коламбус» на своем льду победил «Виннипег» со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 1:0). В составе победителей дублем отметился Оливер Бьеркстранд. Еще по голу забили Сет Джонс и Густав Нюквист. У «Джетс» отличились Мейсон Аплтон, Кайл Коннор и Нил Пионк. Для «Коламбуса» это шестая победа подряд, «Виннипег» потерпел четвертое поражение кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Виннипег» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
    Голы: Эпплтон — 2 (Перро, Сбиса), 4:38 — 0:1. Джонс — 5 (Фолиньо, Дюбуа), 6:06 — 1:1. Коннор — 25 (Битетто, Сбиса), 17:06 — 1:2. Бьоркстранд — 15 (Дюбуа), 21:28 — 2:2. Пионк — 5 (бол., Уилер, Коннор), 35:33 — 2:3. Нюквист — 11 (бол., Дюбуа, Веренски), 37:55 — 3:3. Бьоркстранд — 16 (Джонс), 54:22 — 4:3Вратари: Мерзликинс — Броссуа (57:43)Штраф: 4-2Броски: 29 (8+11+10) — 30 (10+7+13)

    «Коламбус» с 62 очками находится на шестом месте в Восточной конференции, «Виннипег» (54) — десятый в Западной.

    «Коламбус» — «Виннипег» 4:3

    «Миннесота» — «Детройт» 4:2

    «Миннесота» обыграла «Детройт» в домашнем матче — 4:2 (1:2, 3:0, 0:0). В составе победителей по голу забили Джордан Гринвей, Матс Цуккарелло, Джейсон Цукер и Эрик Стаал. У «Ред Уингз» дублем отметился Филип Задина. Для «красных крыльев» это поражение стало шестым подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Детройт» — 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
    Голы: Задина — 7 (Ларкин, Дэйли), 3:08 — 0:1. Гринуэй — 6 (Дамба), 4:28 — 1:1. Задина — 8 (бол., Дэйли, Филппула), 16:39 — 1:2. Цуккарелло — 13 (Стаал, Дамба), 21:12 — 2:2. Зукер — 14 (Раск, Фиала), 22:19 — 3:2. Стаал — 17 (Паризе, Цуккарелло), 31:39 — 4:2Вратари: Дубник — Ховард (55:44 — 59:54)Штраф: 4-0Броски: 33 (12+15+6) — 27 (11+5+11)

    «Миннесота» (52 очка) — 11-я на Западе, «Детройт» (28) — 16-й на Востоке.

    «Миннесота» — «Детройт» 4:2
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