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    «Автомобилист» обыграл «Трактор» и продлил победную серию

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    «Автомобилист» дома одолел «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

    «Автомобилист» идет четвертым на Востоке
    «Автомобилист» идет четвертым на Востоке

    Екатеринбургский клуб выиграл третий матч подряд, челябинская команда проиграла третью встречу из пяти последних.

    «Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Трактор» идет предпоследним, в восьми очках от зоны плей-офф.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Мэйсек — 19 (Доус, Холланд), 12:56 — 1:0. Мэйсек — 20 (Холланд), 19:04 — 2:0. Бэйлен — 8 (Седлак, Гика), 33:17 — 2:1. Василевский — 7 (Дацюк, Белоусов), 57:52 — 3:1. Плэтт — 6 (п.в., Батыршин), 58:23 — 4:1Вратари: Коварж — Федотов (Галимов, 20:00, 58:08 — 58:23)Штраф: 2 — 4Броски: 30 (8+13+9) — 20 (5+8+7)
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