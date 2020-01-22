«Амур» потерпел девятое поражение подряд

потерпел поражение отв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Пекине, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

У победителей по шайбе забросили Люк Локхарт (31 минута) и Жильбер Брюле (36), а Адам Кракнелл оформил дубль (55 и 60).

В составе гостей отличились Дмитрий Коробов (7) и Александр Горшков (22).

Для хабаровской команды это поражение стало девятым подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) Голы: Коробов — 2 (бол., Турбин, Вл. Ушенин), 6:50 — 0:1. Горшков — 11 (бол., Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 21:33 — 0:2. Локхарт — 10 (Фу, Вонг), 30:09 — 1:2. Брюле — 7 (бол., Йип, Мерфи), 35:34 — 2:2. Крэкнелл — 9 (Дефацио), 54:54 — 3:2. Крэкнелл — 10 (п.в.), 59:56 — 4:2Вратари: Смит — Аликин (59:11 — 59:56)Штраф: 10 — 6Броски: 35 (13+10+12) — 27 (9+11+7)

В турнирной таблице Восточной конференции «Куньлунь» занимает шестое место (57 очков), а «Амур» — 12-е (44 очка). 0