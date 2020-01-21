«Сочи» в овертайме взял верх над рижским «Динамо»

Рижскоеуступило(1:2 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

Гости вышли вперед на 10-й минуте, когда шайбу забросил Дмитрий Лугин. В середине третьего периода Александр Протапович сравнял счет.

Победный гол для «Сочи» в овертайме записал на свой счет Давид Рундблад.

Для сочинцев это первая победа в трех играх. «Динамо» уступило в пятый раз подряд.