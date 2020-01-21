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    «Сочи» в овертайме взял верх над рижским «Динамо»

    Хоккей КХЛ Сочи Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» уступило «Сочи» (1:2 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи»
    «Сочи»

    Гости вышли вперед на 10-й минуте, когда шайбу забросил Дмитрий Лугин. В середине третьего периода Александр Протапович сравнял счет.

    Победный гол для «Сочи» в овертайме записал на свой счет Давид Рундблад.

    Для сочинцев это первая победа в трех играх. «Динамо» уступило в пятый раз подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Лугин — 6 (Калетник), 9:34 — 0:1. Протапович — 3 (Дялога, Редлихс), 47:51 — 1:1. Рундблад — 3 (Алтыбармакян), 60:44 — 1:2Вратари: Салак — НалимовБроски: 36 (9+15+12+0) — 19 (6+4+6+3)Штраф: 28 — 12
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