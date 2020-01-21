«Сибирь» обыграла «Трактор»

В составе победителей шайбы забросили Александр Логинов, Юусо Пуустинен, Александр Шаров, Егор Миловзоров и Дмитрий Саюстов.
За гостей отличились Томаш Гика и Лукаш Седлак.
Для «Сибири» это шестая победа подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» располагается на 11-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Голы: Логинов — 2, 9:31 — 1:0. Пуустинен — 16 (Руохомаа, Йокипакка), 13:17 — 2:0. Гика — 14 (Кейлоф), 21:17 — 2:1. Седлак — 18 (Карпухин, Гика), 36:59 — 2:2. Шаров — 11 (Йокипакка), 38:38 — 3:2. Миловзоров — 14 (Руохомаа, Шашков), 55:50 — 4:2. Саюстов — 6 (п.в., Демидов, Миловзоров), 58:36 — 5:2Вратари: Сятери — Федотов (58:14 — 58:36)Броски: 41 (9+19+13) — 34 (8+10+16)