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    «Сибирь» обыграла «Трактор»

    Хоккей КХЛ Сибирь Трактор Прогнозы на КХЛ
    Новосибирская «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла челябинский «Трактор» со счетом 5:2.

    «Сибирь»
    «Сибирь»

    В составе победителей шайбы забросили Александр Логинов, Юусо Пуустинен, Александр Шаров, Егор Миловзоров и Дмитрий Саюстов.

    За гостей отличились Томаш Гика и Лукаш Седлак.

    Для «Сибири» это шестая победа подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» располагается на 11-й строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
    Голы: Логинов — 2, 9:31 — 1:0. Пуустинен — 16 (Руохомаа, Йокипакка), 13:17 — 2:0. Гика — 14 (Кейлоф), 21:17 — 2:1. Седлак — 18 (Карпухин, Гика), 36:59 — 2:2. Шаров — 11 (Йокипакка), 38:38 — 3:2. Миловзоров — 14 (Руохомаа, Шашков), 55:50 — 4:2. Саюстов — 6 (п.в., Демидов, Миловзоров), 58:36 — 5:2Вратари: Сятери — Федотов (58:14 — 58:36)Броски: 41 (9+19+13) — 34 (8+10+16)
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