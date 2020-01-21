«Нефтехимик» разорвал контракт с Захарчуком

официально объявил о том, что капитан командыуволен из клуба.

«После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука, хоккейный клуб "Нефтехимик" принял решение о расторжении контракта с хоккеистом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Захарчук попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Автомобиль хоккеиста выехал на разделительную полосу, протаранил другую машину, врезался в светофор и знак «пешеходный переход». Инцидент попал в объектив видеорегистратора одной из машин.

Захарчук пополнил состав «Нефтехимика» в начале нынешнего сезона, став капитаном команды. Он провел за клуб 41 матч, набрав 12 (4+8) очков. 0