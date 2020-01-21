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    «Нефтехимик» разорвал контракт с Захарчуком

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Вокруг хоккея Прогнозы на КХЛ
    «Нефтехимик» официально объявил о том, что капитан команды Степан Захарчук уволен из клуба.

    Степан Захарчук
    Степан Захарчук

    «После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука, хоккейный клуб "Нефтехимик" принял решение о расторжении контракта с хоккеистом», — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Захарчук попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Автомобиль хоккеиста выехал на разделительную полосу, протаранил другую машину, врезался в светофор и знак «пешеходный переход». Инцидент попал в объектив видеорегистратора одной из машин.

  • Капитан «Нефтехимика» устроил аварию и скрылся с места ДТП
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    • Захарчук пополнил состав «Нефтехимика» в начале нынешнего сезона, став капитаном команды. Он провел за клуб 41 матч, набрав 12 (4+8) очков. 0

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