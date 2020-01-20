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    Капитан «Нефтехимика» устроил аварию и скрылся с места ДТП

    Хоккей Нефтехимик КХЛ Вокруг хоккея Прогнозы на КХЛ
    Капитан «Нефтехимика» Степан Захарчук устроил автомобильную аварию и скрылся с места ДТП, сообщает «Бизнес Online».

    Степан Захарчук
    Степан Захарчук

    Инцидент произошел в Нижнекамске 19 января.

    Водитель Toyota Land Cruiser 200 протаранил Hyundai Solaris, после чего врезался в светофор и знак «Пешеходный переход». После этого автомобиль скрылся с места аварии. Отмечается, что инцидент попал в объектив видеорегистратора на одной из машин. Позднее автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

    По информации издания, иномарка принадлежит Степану Захарчуку. Сам хоккеист комментировать инцидент отказался.

    «Нефтехимик» на своей странице в Twitter выступил со следующим заявлением: «Хоккейный Клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о возможном ДТП с участием игрока нашей команды. После получения уточняющей информации, она будет сообщена дополнительно». 0

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