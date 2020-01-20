Капитан «Нефтехимика» устроил аварию и скрылся с места ДТП

Степан Захарчук
ХК «Нефтехимик»
Инцидент произошел в Нижнекамске 19 января.
Водитель Toyota Land Cruiser 200 протаранил Hyundai Solaris, после чего врезался в светофор и знак «Пешеходный переход». После этого автомобиль скрылся с места аварии. Отмечается, что инцидент попал в объектив видеорегистратора на одной из машин. Позднее автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.
По информации издания, иномарка принадлежит Степану Захарчуку. Сам хоккеист комментировать инцидент отказался.
«Нефтехимик» на своей странице в Twitter выступил со следующим заявлением: «Хоккейный Клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о возможном ДТП с участием игрока нашей команды. После получения уточняющей информации, она будет сообщена дополнительно». 0