Капитан «Нефтехимика» устроил аварию и скрылся с места ДТП

Капитан «Нефтехимика»устроил автомобильную аварию и скрылся с места ДТП, сообщает «Бизнес Online».

Инцидент произошел в Нижнекамске 19 января.

Водитель Toyota Land Cruiser 200 протаранил Hyundai Solaris, после чего врезался в светофор и знак «Пешеходный переход». После этого автомобиль скрылся с места аварии. Отмечается, что инцидент попал в объектив видеорегистратора на одной из машин. Позднее автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

По информации издания, иномарка принадлежит Степану Захарчуку. Сам хоккеист комментировать инцидент отказался.

«Нефтехимик» на своей странице в Twitter выступил со следующим заявлением: «Хоккейный Клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о возможном ДТП с участием игрока нашей команды. После получения уточняющей информации, она будет сообщена дополнительно». 0