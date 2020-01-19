«Питтсбург» вырвал победу у «Бостона»

Уже в первом периоде хозяева проигрывали 0:3. Они отыгрывались на протяжении всего матча. Победную шайбу забил Брайан Раст. Ему ассистировал Евгений Малкин.
Таким образом, «Питтсбург» догнал «Бостон» в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков. Отставание составляет один балл.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Бостон» — 4:3 (1:3, 1:0, 2:0)
Голы: Бержерон — 21 (Маршан, Пастрняк), 0:11 — 0:1. Бьорк — 8 (Койл, Дебраск), 2:02 — 0:2. Пастрняк — 37, 15:07 — 0:3. Симон — 6 (Кросби, Хернквист), 16:34 — 1:3. Блюгерс — 7 (Кросби, Летанг), 20:33 — 2:3. Дж. Джонсон — 3 (мен., Танев), 41:41 — 3:3. Раст — 21 (Малкин), 52:35 — 4:3Вратари: Мюррей — Галак (57:41 — 59:04, 59:53)Штраф: 6 — 6Броски: 22 (6+12+4) — 37 (13+10+14)