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    «Питтсбург» вырвал победу у «Бостона»

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    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на своей арене переиграл «Бостон» со счетом 4:3.

    «Питтсбург»
    «Питтсбург»

    Уже в первом периоде хозяева проигрывали 0:3. Они отыгрывались на протяжении всего матча. Победную шайбу забил Брайан Раст. Ему ассистировал Евгений Малкин.

    Таким образом, «Питтсбург» догнал «Бостон» в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков. Отставание составляет один балл.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Бостон» — 4:3 (1:3, 1:0, 2:0)
    Голы: Бержерон — 21 (Маршан, Пастрняк), 0:11 — 0:1. Бьорк — 8 (Койл, Дебраск), 2:02 — 0:2. Пастрняк — 37, 15:07 — 0:3. Симон — 6 (Кросби, Хернквист), 16:34 — 1:3. Блюгерс — 7 (Кросби, Летанг), 20:33 — 2:3. Дж. Джонсон — 3 (мен., Танев), 41:41 — 3:3. Раст — 21 (Малкин), 52:35 — 4:3Вратари: Мюррей — Галак (57:41 — 59:04, 59:53)Штраф: 6 — 6Броски: 22 (6+12+4) — 37 (13+10+14)
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