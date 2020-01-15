НХЛ. Гол Кучерова, три очка Малкина, ассист Гусева

«Колорадо» — «Даллас» — 2:3 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил защитник Эса Линделль.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров открыл счет в этой встрече. Также голом отметился Денис Гурьянов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Даллас» — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) Голы: Задоров — 2 (Маккиннон), 9:04 — 1:0. Ландескуг — 12 (Маккиннон, Грэйвс), 15:27 — 2:0. Гурьянов — 11 (бол., Хинтс, Клингберг), 29:54 — 2:1. Дикинсон — 6 (Кольяно, Комо), 54:37 — 2:2. Линделл — 3 (Павелски), 61:54 — 2:3Вратари: Грубауэр — БишопШтраф: 11 — 9Броски: 43 (16+13+14+0) — 30 (4+12+12+2)

«Аризона» — «Сан-Хосе» — 6:3

«Койотс» прервали трехматчевую серию поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сан-Хосе» — 6:3 (1:0, 2:2, 3:1) Голы: Кессел — 10 (Степан), 12:03 — 1:0. Кессел — 11 (бол., Дворак, Гарлэнд), 25:01 — 2:0. Лабанк — 11 (Кейн), 26:42 — 2:1. Майер — 16 (Марло, Суомела), 29:55 — 2:2. Холл — 11 (Истерли, Гарлэнд), 37:14 — 3:2. Круз — 11 (Степан, Кессел), 48:09 — 4:2. Кейн — 19 (бол., Лабанк, Э. Карлссон), 57:51 — 4:3. Гарлэнд — 16 (п.в., Холл, Димерс), 58:20 — 5:3. Холл — 12 (п.в., Круз, Степан), 59:38 — 6:3Вратари: Хилл — Делл (57:07 — 57:51, 58:03 — 58:20, 59:03 — 59:38)Штраф: 6 — 4Броски: 40 (9+17+14) — 28 (12+8+8)

«Виннипег» — «Ванкувер» — 4:0

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Ванкувер» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: Коннор — 23 (Нику, Лайне), 1:22 — 1:0. Рословик — 8 (Лаури, Дальстрем), 14:24 — 2:0. Уилер — 15 (бол., Пионк, Коннор), 21:12 — 3:0. Коннор — 24 (п.в., Шайфли, Лайне), 57:49 — 4:0Вратари: Хеллебайк — Маркстрем (55:05 — 56:34Макинтайр, 57:17, 57:26 — 57:49)Штраф: 8 — 6

«Оттава» — «Чикаго» — 2:3 ОТ

«Сенаторз» потерпели восьмое кряду поражение.

Российские игроки «Оттавы» Владислав Наместников, Артем Анисимов и Никита Зайцев очков не набрали.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Чикаго» — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) Голы: К. Браун — 8 (Демело, Пажо), 3:33 — 1:0. Тирни — 7 (Шабо, К. Браун), 7:21 — 2:0. Кубалик — 17 (Кейн, Тэйвз), 37:20 — 2:1. Кубалик — 18 (Тэйвз, Куккук), 43:41 — 2:2. Тэйвз — 12 (Кейн), 60:42 — 2:3Вратари: Хегберг — ЛенерШтраф: 2 — 4

«Торонто» — «Нью-Джерси» — 7:4

«Мэйпл Ливз» прервали серию из трех поражений.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Нью-Джерси» — 7:4 (3:0, 2:1, 2:3) Голы: Таварес — 18 (Сандин, Нюландер), 5:18 — 1:0. Готье — 6, 9:10 — 2:0. Хаймэн — 12 (бол., Сандин, Спецца), 19:56 — 3:0. Нюландер — 20 (Энгвалль, Таварес), 22:12 — 4:0. Коулман — 16 (Вуд, Батчер), 26:56 — 4:1. Мэттьюс — 32 (бол., Марнер, Таварес), 30:39 — 5:1. Мэттьюс — 33 (Марнер, Хаймэн), 43:58 — 6:1. Коулман — 17 (Гусев, Кэррик), 52:00 — 6:2. Коулман — 18 (Батчер, Зэйджак), 55:35 — 6:3. Суббан — 6 (бол., Братт, Симмондс), 58:02 — 6:4. Мэттьюс — 34 (п.в.), 58:40 — 7:4Вратари: Андерсен — Доминге (Шнайдер, 31:31, 57:43 — 58:02, 58:19 — 58:40)Штраф: 10 — 10Броски: 34 (16+6+12) — 29 (7+10+12)

«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» — 4:3 Б

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и был признан первой звездой встречи. Голкипер Андрей Василевский отразил 38 из 41 броска по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес» — 4:3 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Картер — 13 (Клиффорд, Форборт), 4:18 — 0:1. Клиффорд — 6 (Картер), 6:52 — 0:2. Киллорн — 19 (Волков, Шаттенкирк), 10:06 — 1:2. Стэмкос — 18 (Чирелли, Джонсон), 11:25 — 2:2. Браун — 9 (бол., Прохоркин, Уокер), 52:00 — 2:3. Кучеров — 18 (Чирелли), 58:45 — 3:3Победный буллит: СтэмкосВратари: Василевский (58:14 — 58:45) — КуикШтраф: 6 — 4Броски: 38 (9+10+15+4) — 41 (11+13+15+2)

«Коламбус» — «Бостон» — 3:0

Это вторая подряд победа «Блю Джэкетс» и второе кряду поражение «Брюинз».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Бостон» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Веннберг — 4 (Гавриков, Гербе), 13:27 — 1:0. Стенлунд — 4 (бол., Фолиньо, Бемстрем), 45:46 — 2:0. Нэш — 4, 53:05 — 3:0Вратари: Мерзликинс — Раск (Галак, 1:12)Штраф: 10 — 6Броски: 27 (9+13+5) — 34 (7+14+13)

«Баффало» — «Вегас» — 4:2

«Голден Найтс» потерпели четвертое поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Вегас» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Голы: Носек — 6 (Стивенсон, Теодор), 21:55 — 0:1. Окпосо — 5 (бол., Райнхарт, Шири), 26:32 — 1:1. Райнхарт — 16 (бол., Ристолайнен, Айкел), 39:41 — 2:1. Смит — 19 (бол., Теодор, Карлссон), 41:43 — 2:2. Айкел — 28 (Райнхарт, Миллер), 47:57 — 3:2. Лазар — 4 (п.в.), 59:35 — 4:2Вратари: Улльмарк — Флери (57:57 — 59:35)Штраф: 8 — 8Броски: 26 (13+5+8) — 26 (4+12+10)

«Айлендерс» — «Детройт» — 8:2

Это второе подряд поражение «Ред Уингз».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Детройт» — 8:2 (4:1, 2:0, 2:1) Голы: Эберле — 6 (Барзал, Ли), 3:23 — 1:0. Бэйли — 9 (Кюнхакль, Дэл Колл), 3:59 — 2:0. Нельсон — 17 (Бовилье), 7:56 — 3:0. Гронек — 9 (Фаббри, Ларкин), 11:45 — 3:1. Ли — 14 (Барзал, Эберле), 18:30 — 4:1. Нельсон — 18, 21:59 — 5:1. Добсон — 1 (Пулок, Комаров), 22:40 — 6:1. Бовилье — 11 (Пулок, Ледди), 45:12 — 7:1. Комаров — 1 (Мэйфилд), 49:07 — 8:1. Смит — 1 (Эн, Немет), 54:00 — 8:2Вратари: Грайсс — Ховард (Пикар, 7:56)Штраф: 6 — 4Броски: 26 (14+8+4) — 36 (12+9+15)

«Питтсбург» — «Миннесота» — 7:3

«Пингвинз» одержали четвертую победу кряду.

Российский нападающий Евгений Малкин оформил дубль и сделал голевую передачу. Его признали второй звездой встречи.