НХЛ. Два очка Малкина и результативная передача Свечникова

«Каролина» — «Аризона» 3:0

«Каролина» добыла вторую победу подряд, обыграв на своем льду «Аризону» со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Заброшенными шайбами отметились Уоррен Фогеле, Лукас Валльмарк и Мартин Нечас. Андрей Свечников отдал результативную передачу.

«Каролина» с 54 очками идет шестой на Востоке, «Аризона» (54) — пятая на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Аризона» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) Голы: Фегеле — 10 (Свечников, Гардинер), 14:20 — 1:0. Валлмарк — 10 (Хэмилтон, Славин), 38:47 — 2:0. Нечас — 10 (Дзингел, Хаула), 39:50 — 3:0Вратари: Мразек — Раанта (Хилл, 40:00)Штраф: 6-6Броски: 29 (13+15+1) — 32 (11+14+7)

«Каролина» — «Аризона» 3:0

«Детройт» — «Оттава» 3:2 Б

«Детройт» нанес «Оттаве» шестое поражение подряд, одолев сенаторов в серии буллитов — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0). Решающий буллит реализовал Дилан Ларкин. Российские игроки «Сенаторз» Артем Анисимов и Владислав Наместников очков не набрали.

В турнирной таблице Восточной конференции «Оттава» идет 14-й, а «Детройт» — 16-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Оттава» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Бертуцци — 16 (Гронек, Фаббри), 14:55 — 1:0. Ларкин — 11 (бол., Гронек, Бертуцци), 25:32 — 2:0. Ткачак — 14 (Уайт), 25:54 — 2:1. Уайт — 4 (бол., Райлли, Эннис), 30:42 — 2:2Победный буллит: ЛаркинВратари: Бернье — ХегбергШтраф: 8-10Броски: 28 (6+8+10+4) — 31 (10+9+10+2)

«Детройт» — «Оттава» 3:2 Б

«Колорадо» — «Питтсбург» 3:4 ОТ

Гол Джареда Макканна в овертайме принес «Питтсбургу» выездную победу над «Колорадо» — 4:3 ОТ. На счету российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина числится гол и результативная передача.

«Колорадо» идет третьим на Западе, «Питтсбург» занимает аналогичную позицию на Востоке.