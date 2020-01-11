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    НХЛ. Два очка Малкина и результативная передача Свечникова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 января

    Хоккей НХЛ Каролина Харрикейнз Аризона Койотс Оттава Сенаторз Детройт Ред Уингз Колорадо Эвеланш Питтсбург Пингвинз Прогнозы на НХЛ
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    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
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    «Каролина» — «Аризона» 3:0

    «Каролина» добыла вторую победу подряд, обыграв на своем льду «Аризону» со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Заброшенными шайбами отметились Уоррен Фогеле, Лукас Валльмарк и Мартин Нечас. Андрей Свечников отдал результативную передачу.

    «Каролина» с 54 очками идет шестой на Востоке, «Аризона» (54) — пятая на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Аризона» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Фегеле — 10 (Свечников, Гардинер), 14:20 — 1:0. Валлмарк — 10 (Хэмилтон, Славин), 38:47 — 2:0. Нечас — 10 (Дзингел, Хаула), 39:50 — 3:0Вратари: Мразек — Раанта (Хилл, 40:00)Штраф: 6-6Броски: 29 (13+15+1) — 32 (11+14+7)

    «Каролина» — «Аризона» 3:0

    «Детройт» — «Оттава» 3:2 Б

    «Детройт» нанес «Оттаве» шестое поражение подряд, одолев сенаторов в серии буллитов — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0). Решающий буллит реализовал Дилан Ларкин. Российские игроки «Сенаторз» Артем Анисимов и Владислав Наместников очков не набрали.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Оттава» идет 14-й, а «Детройт» — 16-й.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Оттава» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Бертуцци — 16 (Гронек, Фаббри), 14:55 — 1:0. Ларкин — 11 (бол., Гронек, Бертуцци), 25:32 — 2:0. Ткачак — 14 (Уайт), 25:54 — 2:1. Уайт — 4 (бол., Райлли, Эннис), 30:42 — 2:2Победный буллит: ЛаркинВратари: Бернье — ХегбергШтраф: 8-10Броски: 28 (6+8+10+4) — 31 (10+9+10+2)

    «Детройт» — «Оттава» 3:2 Б

    «Колорадо» — «Питтсбург» 3:4 ОТ

    Гол Джареда Макканна в овертайме принес «Питтсбургу» выездную победу над «Колорадо» — 4:3 ОТ. На счету российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина числится гол и результативная передача.

    «Колорадо» идет третьим на Западе, «Питтсбург» занимает аналогичную позицию на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Маккиннон — 27 (бол., Жирар, Ландескуг), 14:38 — 1:0. Блюгерс — 6 (Кахун, Марино), 33:29 — 1:1. Ландескуг — 11 (Жирар), 38:20 — 2:1. Раст — 18 (Малкин, Кахун), 41:14 — 2:2. Малкин — 13 (Кахун, Раст), 55:43 — 2:3. Колверт — 11 (Макар, Бураковски), 59:29 — 3:3. Маккэн — 12 (Блюгерс, Марино), 63:19 — 3:4Вратари: Францоуз (59:07 — 59:29) — МюррейШтраф: 4-6Броски: 31 (9+7+15+0) — 30 (7+11+10+2)
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