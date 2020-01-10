«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Вегас»

Алекс Иафалло
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Таким образом, гости сумели прервать свою неудачную серию в чемпионате, которая составила 3 поединка подряд.
В составе хозяев выступил Николай Прохоркин, которому отметиться результативными действиями не удалось.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (0:4, 2:0, 0:1)
Голы: Мартинес — 1, 13:40 — 0:1. Хаттон — 2 (Тоффоли, Иафалло), 15:01 — 0:2. Тоффоли — 12 (Копитар), 18:44 — 0:3. Кемпе — 9 (Амадио, Рой), 19:56 — 0:4. Смит — 18, 34:38 — 1:4. Пачоретти — 20 (Штястны, Стоун), 35:34 — 2:4. Кемпе — 10 (бол.), 59:51 — 2:5Вратари: Суббан (57:12 — 58:34, 58:45 — 58:57, 59:01 — 59:50) — КэмпбеллШтраф: 2 — 2Броски: 45 (10+24+11) — 23 (18+3+2)