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    НХЛ. Дебют Ковальчука и сейвы Варламова

    Обзор матчей НХЛ 7 января

    Хоккей НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Эдмонтон Ойлерз Нью-Йорк Айлендерс Колорадо Эвеланш Монреаль Канадиенс Виннипег Джетс Лос-Анджелес Кингз Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на НХЛ
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    Семен Варламов
    Семен Варламов
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    «Торонто» — «Эдмонтон» 4:6

    В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» проиграл на своем льду «Эдмонтону».

    Матч закончился со счетом 4:6. Хозяева проиграли в первом и третьем периоде. Таким образом, «Мэйпл Ливз» закончили свою победную серию, состоящую из трех матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Эдмонтон» — 4:6 (0:1, 3:3, 1:2)
    Голы: Клефбом — 5 (Ларссон, Макдэвид), 7:51 — 0:1. Нерс — 4 (Макдэвид, Бир), 20:34 — 0:2. Ямамото — 2 (Джонс, Драйзайтль), 21:45 — 0:3. Спецца — 6 (Энгвалль, Капанен), 22:24 — 1:3. Чейссон — 5 (Нюгорд, Расселл), 33:41 — 1:4. Готье — 5 (Марчмен, Брукс), 36:22 — 2:4. Энгвалль — 7 (Холл, Капанен), 39:13 — 3:4. Драйзайтль — 25 (бол., Чейссон, Макдэвид), 46:26 — 3:5. Макдэвид — 24 (Ньюджент-Хопкинс), 51:26 — 3:6. Мэттьюс — 29 (бол., Бэрри, Марнер), 53:18 — 4:6Вратари: Андерсен (Хатчинсон, 21:45, 58:22) — СмитШтраф: 12 — 10Броски: 36 (11+18+7) — 35 (17+9+9)

    «Торонто» — «Эдмонтон» — 4:6

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Колорадо» 1:0

    «Айлендерс» с минимальным счетом обыграл на своей арене «Колорадо». Единственную шайбу в матче забросил Андерс Ли.

    Главной звездой поединка стал россиянин Семен Варламов. Хоккеист сделал 32 сейва, тем самым позволил «Нью-Йорку» выиграть.

    НХЛ . Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Колорадо» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Ли — 12 (Тэйвз, Дэл Колл), 46:54 — 1:0Вратари: Варламов — Францоуз (58:33)Штраф: 4 — 2Броски: 33 (15+9+9) — 32 (5+15+12)

    «Айлендерс» — «Колорадо» — 1:0

    «Монреаль» — «Виннипег» 2:3

    «Монреаль» потерпел шестое поражение подряд в рамках регулярного турнира НХЛ. В домашнем матче команда проиграла «Виннипег» со счетом 2:3.

    Отметим, что в составе «Монреаля» свой первый матч отыграл Илья Ковальчук, который который отметился голевой передачей и стал третьей звездой поединка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Виннипег» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
    Голы: Моррисси — 4 (Элерс, Уилер), 21:32 — 0:1. Элерс — 17 (мен., Уилер), 24:46 — 0:2. Чиаро — 6 (Уэбер, Татар), 31:03 — 1:2. Копп — 6, 50:16 — 1:3. Чиаро — 7 (Татар, Ковальчук), 51:47 — 2:3Вратари: Прайс (57:43 — 57:47, 57:50) — ХеллебайкШтраф: 2 — 4Броски: 31 (12+12+7) — 27 (11+10+6)

    «Монреаль» — «Виннипег» — 2:3

    «Лос-Анджелес» — «Коламбус» 2:4

    «Лос-Анджелес Кингз» снова потерял очки в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда уступила на своем льду «Коламбусу» со счетом 2:4.

    Это уже второе поражение подряд для хозяев.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
    Голы: Иафалло — 9 (Уокер, Копитар), 1:26 — 1:0. Гербе — 2 (Нюквист, Дюбуа), 26:53 — 1:1. Харрингтон — 1 (Милано, Фолиньо), 30:40 — 1:2. Стенлунд — 3 (Веннберг, Веренски), 44:49 — 1:3. Уокер — 5 (Клиффорд, Даути), 51:15 — 2:3. Нюквист — 10 (п.в., Дюбуа), 59:00 — 2:4Вратари: Куик (57:44 — 59:00, 59:35) — МерзликинсШтраф: 2 — 0Броски: 37 (16+10+11) — 24 (10+6+8)
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