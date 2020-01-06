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    Третьяк: Молодежь не смогла сдержать свои эмоции при счете 3:1

    Хоккей Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Канады
    Президент ФХР Владислав Третьяк высказал мнение о поражении сборной России в финале молодежного чемпионата мира.

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    В финальном матче сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

    «Молодежи свойственно ошибаться, особенно в плане дисциплины. Не смогли сдержать свои эмоции при счете 3:1, канадцы стали нас провоцировать, пошли ненужные удаления.

    Но надо поздравить команду с серебряными медалями, которые они завоевали на турнире, где столько было приличных соперников.

    Наша же команда отличалась тем, что не мучилась, а играла в хоккей, что самое главное. Мы сейчас сказали ребятам в раздевалке, что они талантливые, что действительно играли, были одной из лучших команд.

    Нужно сделать выводы, поскольку дисциплина — одна из основ. Наше старшее поколение за счет жесткой дисциплины обыгрывало почти все команды.

    Я ребят поздравил с серебром, сказал, что они показали боевой хоккей, отметил, что ни один россиянин не сказал бы, чтобы они не хотели ложиться под шайбу, не боролись до конца», — приводит слова третьяка пресс-служба ФХР. 0

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