Третьяк: Молодежь не смогла сдержать свои эмоции при счете 3:1

Президент ФХРвысказал мнение о поражении сборной России в финале молодежного чемпионата мира.

В финальном матче сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

«Молодежи свойственно ошибаться, особенно в плане дисциплины. Не смогли сдержать свои эмоции при счете 3:1, канадцы стали нас провоцировать, пошли ненужные удаления.

Но надо поздравить команду с серебряными медалями, которые они завоевали на турнире, где столько было приличных соперников.

Наша же команда отличалась тем, что не мучилась, а играла в хоккей, что самое главное. Мы сейчас сказали ребятам в раздевалке, что они талантливые, что действительно играли, были одной из лучших команд.

Нужно сделать выводы, поскольку дисциплина — одна из основ. Наше старшее поколение за счет жесткой дисциплины обыгрывало почти все команды.

Я ребят поздравил с серебром, сказал, что они показали боевой хоккей, отметил, что ни один россиянин не сказал бы, чтобы они не хотели ложиться под шайбу, не боролись до конца», — приводит слова третьяка пресс-служба ФХР. 0