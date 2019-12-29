Сборная России обыграла Финляндию в матче женского молодежного ЧМ

Сборная России
ФХР
Дубль в составе сборной России оформила Кристи Шашкина, еще по шайбе забросили Полина Лучникова и Илона Маркова.
Сборная России финишировала на третьем месте в группе А с четырьмя набранными очками и вышла в четвертьфинал. Группу выиграли канадки (8 очков), вторыми стали американки (6). Команда Финляндии финишировала на четвертой позиции — 0 очков.
В женском молодежном чемпионате мира принимают участие восемь команд, которые разделены на две группы. В квартете А, составленном из сильнейших по рейтингу женских молодежных команд, сыграют команды России, Канады, США и Финляндии. Во второй группе — сборные Чехии, Словакии, Швеции и Швейцарии.
Молодежный чемпионат мира (U18). Женщины. Групповой этап. Группа А. 3-й тур
Россия — Финляндия — 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)
Голы: Лучникова (Шашкина), 01.46 — 1:0. Лайтинен (Рантала, Юръянен — большинство), 17.24 — 1:1. Рантала (Лайтинен — большинство), 20.56 — 1:2. Шашкина (Буторина), 21.50 — 2:2. Шашкина (Лучникова), 24.46 — 3:2. Маркова (Ахметова), 36.39 — 4:2