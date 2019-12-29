Сборная России обыграла Финляндию в матче женского молодежного ЧМ

Женская сборная(U18) завершила свое на групповом этапе молодежного чемпионата мира победой над командойсо счетом 4:2 (1:1, 3:1, 0:0).

Дубль в составе сборной России оформила Кристи Шашкина, еще по шайбе забросили Полина Лучникова и Илона Маркова.

Сборная России финишировала на третьем месте в группе А с четырьмя набранными очками и вышла в четвертьфинал. Группу выиграли канадки (8 очков), вторыми стали американки (6). Команда Финляндии финишировала на четвертой позиции — 0 очков.

В женском молодежном чемпионате мира принимают участие восемь команд, которые разделены на две группы. В квартете А, составленном из сильнейших по рейтингу женских молодежных команд, сыграют команды России, Канады, США и Финляндии. Во второй группе — сборные Чехии, Словакии, Швеции и Швейцарии.