Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ-2020

Молодежная сборнаяс крупным счетом победила командуна МЧМ-2020 со счетом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0).

В первом периоде голами в составе сборной Суоми отметились Патрик Пуйстола и Кристиан Танус, на что хоккеисты Казахстана ответили голом Андрея Буяльского.

Во втором игровом отрезке преимущество финской сборной укрепили Матиас Маччелли и Аату Рятю. В заключительной двадцатиминутке в составе победителей точными бросками отметились Пуйстола, Микко Кокконен и Ким Ноусиайнен.

Финляндия набрала семь очков и лидирует в группе А. Казахстан потерпел третье поражение подряд.