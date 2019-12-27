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    «Амур» по буллитам выиграл у «Автомобилиста»

    Хоккей КХЛ Амур Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    «Амур» одержал домашнюю победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур» — «Автомобилист»
    «Амур» — «Автомобилист»

    Хозяева льда одержали победу в серии буллитов.

    В составе хозяев дублем отметился Вячеслав Ушенин, еще одна шайба на счету Кирилла Рассказова. У гостей отличились Питер Холланд, Дэн Секстон и Брукс Мэйсек. Победный буллит на счету Рассказова.

    «Амур» (39 очков) занимает одиннадцатое место на Востоке, а «Автомобилист» (52 очка) идет третьим.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Холланд — 10 (Секстон, Мозер), 1:02 — 0:1. Секстон — 11 (Холланд), 7:11 — 0:2. Мэйсек — 17 (бол., Доус, Секстон), 25:36 — 0:3. Рассказов — 4 (Йордан, Файзуллин), 27:31 — 1:3. Вяч. Ушенин — 5 (Язьков, Руденков), 44:18 — 2:3. Вяч. Ушенин — 6 (Горшков, Вл. Ушенин), 55:48 — 3:3Победный буллит: РассказовВратари: Аликин — КоваржШтраф: 6 — 4Броски: 37 (14+10+11+2) — 32 (12+10+9+1)
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