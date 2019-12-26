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    «Йокерит» в овертайме дожал «Локомотив»

    Хоккей КХЛ Локомотив Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ уступил финскому «Йокериту» со счетом 3:4 ОТ.

    «Йокерит»
    «Йокерит»

    В составе победителей дубль оформил Ессе Йоэнсуу (8-я и 39-я минуты), еще по разу отличились Микко Лехтонен (51) и Вели-Матти Савинайнена (62).

    Ярославская команда ответила двумя шайбами Артура Каюмова (22, 37) и голом Магнуса Пяярви-Свенссона (53).

    Оба коллектива выступают в Западной конференции. Финский клуб занимает четвертое место, набрав 52 очка. А «Локомотив» идет шестым с 48 очками.

    В следующем матче «Йокерит» сыграет в гостях против «Сочи». «Локомотиву» предстоит встреча с «Ак Барсом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Йоэнсуу — 9 (Регин), 7:13 — 0:1. Каюмов — 10 (Коваленко, Алексеев), 21:03 — 1:1. Каюмов — 11 (бол., Да Коста, Алексеев), 36:09 — 2:1. Йоэнсуу — 10 (бол., Мозес, Эронен), 38:18 — 2:2. Лехтонен — 11, 50:06 — 2:3. Пяярви-Свенссон — 8 (Крунвалль, Е. Аверин), 52:35 — 3:3. Савинайнен — 6 (Хаапала, Контиола), 61:01 — 3:4Вратари: Коновалов — КалниньшБроски: 17 (2+8+7+0) — 34 (10+13+9+2)Штраф: 4 — 14
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