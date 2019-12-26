«Йокерит» в овертайме дожал «Локомотив»

Ярославскийв овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ уступил финскомусо счетом 3:4 ОТ.

В составе победителей дубль оформил Ессе Йоэнсуу (8-я и 39-я минуты), еще по разу отличились Микко Лехтонен (51) и Вели-Матти Савинайнена (62).

Ярославская команда ответила двумя шайбами Артура Каюмова (22, 37) и голом Магнуса Пяярви-Свенссона (53).

Оба коллектива выступают в Западной конференции. Финский клуб занимает четвертое место, набрав 52 очка. А «Локомотив» идет шестым с 48 очками.

В следующем матче «Йокерит» сыграет в гостях против «Сочи». «Локомотиву» предстоит встреча с «Ак Барсом».