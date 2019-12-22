Овечкин — капитан Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ-2020

В Национальной хоккейной лиге завершилось голосование по выбору капитанов команд четырех дивизионов на Матче звезд-2020, информирует официальный сайт лиги.

Так, капитаном Столичного дивизиона стал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Форвард «Бостона» Давид Пастрняк станет капитаном Атлантического дивизиона, Нэтан Маккиннон из «Колорадо» — Центрального, Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — Тихоокеанского.

Матч всех звезд НХЛ-2020 состоится 24–26 января в Сент-Луисе.

Позже Овечкин заявил, что его радует возможность стать капитаном сборной Столичного дивизиона на Матче звезд, однако на данный момент он не уверен, что примет участие в Звездном уик-энде.

«Всегда классно стать капитаном команды на Матче звезд. Спасибо болельщикам, которые сделали выбор в мою пользу. Это огромная честь для меня, команды и всей организации.

Буду ли я играть? Посмотрим, что случится. В сезоне много матчей, которые нужно провести. Я сделаю все возможное, чтобы быть здоровым к плей-офф, потому что я должен быть здоровым для самых важных игр в будущем», — приводит слова Овечкина клубный обозреватель Том Гулитти. 0