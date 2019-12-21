НХЛ. Два очка Овечкина и Бучневича, голевые передачи Малкина, Дадонова и Орлова

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» 3:6

«Торонто» на выезде переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3 (2:2, 1:1, 3:0). В составе хозяев голом и голевой передачей отметился россиянин Павел Бучневич, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин записал на свой счет голевую передачу.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (36 очков) — 12-й в Восточной конференции, «Торонто» (40) — восьмой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Торонто» — 3:6 (2:2, 1:1, 0:3) Голы: Энгвалль — 2 (Холл, Михеев), 9:38 — 0:1. Нюландер — 12 (Капанен), 11:52 — 0:2. Шей — 5 (Зибанежад, Крайдер), 14:04 — 1:2. Стром — 7 (Панарин, Бучневич), 17:51 — 2:2. Марнер — 7 (бол., Мэттьюс, Нюландер), 22:50 — 2:3. Бучневич — 6 (Стаал, Дианджело), 25:27 — 3:3. Нюландер — 13 (Мэттьюс, Дермотт), 42:10 — 3:4. Марнер — 8, 42:57 — 3:5. Михеев — 7 (Керфут), 56:23 — 3:6Вратари: Георгиев — АндерсенШтраф: 6-6Броски: 22 (8+4+10) — 40 (12+13+15)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» 3:6

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» 3:6

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в выездном матче — 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). В составе победителей четыре очка набрал Никлас Бэкстрем — на его счету 2 гола и 2 результативные передачи. Александр Овечкин отметился голом и ассистом. Защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет голевую передачу. Российский вратарь Илья Самсонов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев сделал две голевые передачи.

«Нью-Джерси» (27 очков) — 15-й на Востоке, «Вашингтон» (55) — лидер этой конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 3:6 (1:2, 1:1, 1:3) Голы: Палмиери — 14 (бол., Хишир, Суббан), 4:00 — 1:0. Овечкин — 22 (Бэкстрем, Уилсон), 18:25 — 1:1. Бэкстрем — 7 (Карлсон, Уилсон), 19:35 — 1:2. Коулман — 10 (Гусев), 24:15 — 2:2. Бэкстрем — 8 (Орлов, Овечкин), 39:31 — 2:3. Карлсон — 13 (Кемпны, Бэкстрем), 40:42 — 2:4. Зигенталер — 2 (Гудас, Дауд), 46:53 — 2:5. Паник — 3 (Эллер, Хагелин), 55:33 — 2:6. Вуд — 4 (Сиверсон, Гусев), 59:37 — 3:6Вратари: Блэквуд (Сенн, 48:25) — СамсоновШтраф: 9-13Броски: 27 (6+11+10) — 29 (11+12+6)

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» 3:6

«Флорида» — «Даллас» 7:4

«Флорида» дома разгромила «Даллас» со счетом 7:4. В составе победителей хет-триком и одной голевой передачей отметился Ноэль Аккьяри, также четыре (1+3) очка набрал Джонатан Юбердо. Винсент Трочек заработал 3 (1+2) очка. Форвард Евгений Дадонов отметился одним ассистом. Голкипер Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 31. У «Далласа» дубль оформил Тайлер Сегин, еще по голу забили Денис Гурьянов и Джейми Бенн.

«Флорида» с 39 баллами идет девятой на Востоке, «Даллас» (44) — третий на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Даллас» — 7:4 (2:1, 5:1, 0:2) Голы: Юбердо — 12 (бол., Барков, Дадонов), 4:37 — 1:0. Гурьянов — 7 (Перри, Клингберг), 13:10 — 1:1. Строльман — 3 (Ватрано, Барков), 14:48 — 2:1. Трочек — 5 (Юбердо, Аккьяри), 21:21 — 3:1. Сивиур — 3 (Тонинато, Матесон), 22:52 — 4:1. Аккьяри — 9 (Трочек, Юбердо), 27:26 — 5:1. Аккьяри — 10 (Трочек, Юбердо), 27:58 — 6:1. Аккьяри — 11 (мен., буллит), 31:25 — 7:1. Сегин — 9 (бол., Линделл, Хинтс), 36:38 — 7:2. Сегин — 10 (Павелски), 47:03 — 7:3. Бенн — 8 (Хейсканен, Перри), 53:02 — 7:4Вратари: Бобровский — Бишоп (Худобин, 27:58)Штраф: 6-8Броски: 33 (15+9+9) — 31 (7+15+9)

«Флорида» — «Даллас» 7:4

«Эдмонтон» — «Питтсбург» 2:5

«Эдмонтон» на своем льду уступил «Питтсбургу» со счетом 2:5 (0:2, 2:1, 0:2). «Пингвинз» одержали четвертую подряд победу. Российский нападающий Евгений Малкин записал на свой счет голевую передачу и двухминутное удаление в концовке встречи.