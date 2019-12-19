«Автомобилист» дома обыграл «Нефтехимик»

обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3.

У победителей отличились Брукс Мэйсек, который оформил дубль, Георгий Белоусов и Джефф Плэтт. У гостей шайбы забросили Якоб Берглунд, Александр Черников и Йонас Энлунд.

«Автомобилист» после этой победы набрал 47 очков и идет четвертым на Востоке. У «Нефтехимика» 39 очков и девятая позиция.