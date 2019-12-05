«Сочи» одолел «Автомобилист» по буллитам

дома одержал победу по буллитам над(2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Открыв счет на 11-й минуте стараниями Артема Томилина, хозяева удерживали минимальное преимущество, но за 14 секунд до конца основного времени позволили сопернику отыграться — отличился Степан Хрипунов.

Победный буллит на свой счет записал Андрей Алтыбармакян.

ХК «Сочи» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 34 очка в 36 встречах. «Автомобилист» идет на пятой позиции на Востоке, добыв 41 очко в 34 играх.

Следующий матч сочинцы проведут дома 7 декабря против «Барыса». В тот же день «Автомобилист» на своей площадке встретится с рижским «Динамо».