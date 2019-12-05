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    «Сочи» одолел «Автомобилист» по буллитам

    Хоккей КХЛ Автомобилист Сочи Прогнозы на КХЛ
    ХК «Сочи» дома одержал победу по буллитам над «Автомобилистом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи»
    «Сочи»

    Открыв счет на 11-й минуте стараниями Артема Томилина, хозяева удерживали минимальное преимущество, но за 14 секунд до конца основного времени позволили сопернику отыграться — отличился Степан Хрипунов.

    Победный буллит на свой счет записал Андрей Алтыбармакян.

    ХК «Сочи» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 34 очка в 36 встречах. «Автомобилист» идет на пятой позиции на Востоке, добыв 41 очко в 34 играх.

    Следующий матч сочинцы проведут дома 7 декабря против «Барыса». В тот же день «Автомобилист» на своей площадке встретится с рижским «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Томилин — 4 (Александров, Воробьев), 11:00 — 1:0. Хрипунов — 1 (Холланд, Трямкин), 59:46 — 1:1Победный буллит: АлтыбармакянВратари: Проскуряков — Фомин (59:06 — 58:46)Броски: 27 (12+8+5+2) — 29 (11+8+8+2)Штраф: 16 — 4
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