«Сочи» обыграл минское «Динамо»

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал домашнюю победу надсо счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0).

В составе победителей отличились Дмитрий Лугин, Юрий Александров и Мальте Стремвалль, который отметился дублем.

Единственный гол «Динамо» на счету Дмитрия Знахаренко.

У «Сочи» две победы в трех последних матчах. Клуб из столицы Белоруссии потерпел четвертое поражение подряд.

«Сочи» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 32 очка в 35 играх. Минское «Динамо» замыкает турнирную таблицу Запада — 12-е место и 26 очков в 34 встречах.

5 декабря «Сочи» примет «Автомобилист». 6 декабря «Динамо» примет в Минске «Северсталь».