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    «Сочи» обыграл минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Сочи Прогнозы на КХЛ
    ХК «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал домашнюю победу над минским «Динамо» со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0).

    «Сочи»
    «Сочи»

    В составе победителей отличились Дмитрий Лугин, Юрий Александров и Мальте Стремвалль, который отметился дублем.

    Единственный гол «Динамо» на счету Дмитрия Знахаренко.

    У «Сочи» две победы в трех последних матчах. Клуб из столицы Белоруссии потерпел четвертое поражение подряд.

    «Сочи» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 32 очка в 35 играх. Минское «Динамо» замыкает турнирную таблицу Запада — 12-е место и 26 очков в 34 встречах.

    5 декабря «Сочи» примет «Автомобилист». 6 декабря «Динамо» примет в Минске «Северсталь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Лугин — 4 (Погоришный, Точицкий), 0:58 — 1:0. Александров — 3 (Росен, Стремвалль), 7:31 — 2:0. Стремвалль — 11 (Бертильссон), 20:16 — 3:0. Стремвалль — 12 (буллит), 27:26 — 4:0. Знахаренко — 1 (А. Костицын, Стефанович), 36:43 — 4:1Вратари: Налимов — ЭнротБроски: 30 (11+11+8) — 21 (5+11+5)Штраф: 6 — 12
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