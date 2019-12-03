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    НХЛ. Шайба Прохоркина, ассист Гусева 30 сэйвов Варламова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 декабря

    Хоккей НХЛ Анахайм Дакс Лос-Анджелес Кингз Сент-Луис Блюз Чикаго Блэкхоукс Нью-Йорк Рейнджерс Вегас Голден Найтс Прогнозы на НХЛ
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    Семен Варламов
    Семен Варламов
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    «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 4:2

    В составе «Кингз» очередной шайбой отметился нападающий Николай Прохоркин. Для россиянина этот гол стал четвертым в сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Грант — 7 (Делорье, Рауни), 5:14 — 1:0. Сильверберг — 10 (бол., Линдхольм, Ракелль), 9:47 — 2:0. Макдермид — 2 (Льюис, Амадио), 26:01 — 2:1. Рауни — 5 (Линдхольм, Дель Зотто), 26:57 — 3:1. Прохоркин — 4 (Уокер, Тоффоли), 31:42 — 3:2. Грант — 8 (п.в., Гецлаф, Линдхольм), 59:22 — 4:2Вратари: Миллер — Кэмпбелл (58:25 — 59:22)Штраф: 4 — 2Броски: 20 (7+6+7) — 36 (7+19+10)

    «Чикаго» — «Сент-Луис» — 0:4

    «Сент-Луис» одержал четвертую победу подряд.

    2 (1+1) очка набрал Джейден Шворц. На счету российского нападающего «блюзменов» Ивана Барбашева показатель полезности «+1» и 5 бросков в створ за 16.32 на льду (1.53 — в меньшинстве).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Сент-Луис» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
    Голы: Макичерн — 4 (Данн), 2:34 — 0:1. Шворц — 8 (бол., Пьетранджело, Перрон), 14:22 — 0:2. Шенн — 14 (Уокер, Шворц), 48:56 — 0:3. Бозак — 3, 58:11 — 0:4Вратари: Кроуфорд — АлленШтраф: 4 — 4Броски: 38 (10+11+17) — 30 (10+9+11)

    «Детройт» — «Айлендерс» — 1:4

    «Детройт» в домашнем матче регулярного сезона НХЛ проиграл «Айлендерс» — 1:4.

    Хозяева потерпели 10-е поражение кряду. Дубль оформил Джордан Эберле. Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 30 бросков из 31.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Айлендерс» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Ли — 7 (Барзал, Пулок), 8:46 — 0:1. Бовилье — 9 (Бэйли, Пулок), 13:17 — 0:2. Ларкин — 7 (бол., Бертуцци, Задина), 30:36 — 1:2. Эберле — 1 (бол., Ли, Ледди), 36:34 — 1:3. Эберле — 2 (Пулок, Комаров), 53:24 — 1:4Вратари: Бернье — ВарламовШтраф: 10 — 12Броски: 31 (11+13+7) — 25 (9+6+10)

    «Баффало» — «Нью-Джерси» — 7:1

    Уже в первом периоде «клинки» забросили пять шайб. Ассистентский хет-трик оформил Йохан Ларссон.

    На счету российского нападающего гостей Никиты Гусева результативная передача, показатель полезности «-1» и 3 броска в створ за 14.18 на льду (3.53 — в большинстве).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Нью-Джерси» — 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Айкел — 17 (Ристолайнен), 2:46 — 1:0. Скиннер — 11 (Ларссон), 4:59 — 2:0. Шири — 4 (Скиннер, Ларссон), 6:57 — 3:0. Шири — 5 (Ларссон, Маккейб), 16:41 — 4:0. Асплунд — 1 (Миттельштадт), 19:02 — 5:0. Улофссон — 11 (Монтур, Айкел), 24:40 — 6:0. Хишир — 4 (бол., Ватанен, Гусев), 28:10 — 6:1. Йокихарью — 3 (бол., Улофссон, Айкел), 32:08 — 7:1Вратари: Улльмарк — Доминге (Блэквуд, 20:00)Штраф: 10 — 6Броски: 32 (15+8+9) — 45 (6+21+18)

    «Рейнджерс» — «Вегас» — 1:4

    Первой звездой встречи стал оформивший дубль Алекс Так.

    На счету российского форварда хозяев Артемия Панарина 3 броска в створ и блокшот за 24.57 на льду (7.59 — в большинстве). У Павла Бучневича 2 броска и силовой прием за 14.14. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Вегас» — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
    Голы: Так — 3 (Маршессо, Макнэбб), 1:34 — 0:1. Так — 4 (бол., Шмидт, Карлссон), 3:50 — 0:2. Смит — 12, 24:44 — 0:3. Пачоретти — 10 (бол., Гласс, Стоун), 26:20 — 0:4. Лемье — 4 (Труба, Зибанежад), 35:15 — 1:4Вратари: Лундквист (57:46 — 58:48, 59:15) — СуббанШтраф: 6 — 12Броски: 30 (12+7+11) — 32 (17+11+4)
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