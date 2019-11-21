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    ЦСКА усилился шведским форвардом

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    ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Марио Кемпе.

    Марио Кемпе
    Марио Кемпе

    Соглашение «армейцев» с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2020/21.

    Кемпе с 2014 по 2017 годы выступал в КХЛ в составе подмосковного «Витязя», набрав 84 (39+45) очков в 170 матчах.

    С 2017 года Кемпе выступал в Северной Америке: на его счету 13 (6+7) очков в 70 матчах за «Аризону Койотис» в НХЛ, а также 66 (30+36) очков в 90 матчах АХЛ, которые он провел в составе «Тусон Роадраннерз» и «Онтарио Рейн».

    В составе сборной Швеции Кемпе принял участие в чемпионате мира 2019 года. В 4 матчах мирового первенства нападающий отметился одной шайбой и одной результативной передачей. 0

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