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    Московское «Динамо» победило в Риге

    Хоккей КХЛ Динамо Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» нанесло поражение рижскому «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Латвии, завершилась со счетом 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей.

    В основное время в составе победителей отличились Юусо Хиетанен (30), Даниил Тарасов (39) и Михаил Чайковски (57). Хозяева ответили точными бросками Брэндона Макмиллана (28), Микелиса Редлихса (42) и Кристапса Сотниекса (50).

    Победу «бело-голубым» на последней секунде овертайма принес Вадим Шипачев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
    Голы: Макмиллан — 8 (Дарзиньш, Слепец), 27:41 — 1:0. Хиетанен — 10 (бол., Шипачев, Чайковски), 29:33 — 1:1. Тарасов — 9 (бол., Чайковски, Хиетанен), 38:16 — 1:2. Редлихс — 3, 41:18 — 2:2. Сотниекс — 3 (Сетдиков, Протапович), 49:52 — 3:2. Чайковски — 3 (бол., Шипачев, Яшкин), 56:16 — 3:3. Шипачев — 9 (Яшкин), 64:59 — 3:4Вратари: Макаров — БочаровШтраф: 8 — 6Броски: 21 (7+3+6+5) — 42 (7+16+17+2)

    Московское «Динамо» занимает второе место в Западной конференции (39 очков), а рижское — 11-е (23 очка). 0

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