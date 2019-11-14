ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву»

Московскийпроиграл уфимскому(2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Михаил Пашнин, Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев.

За ЦСКА Андрей Светлаков оформил дубль.

ЦСКА проиграл третий матч подряд, а «Салават», наоборот, выиграл три последних встречи. Уфимцы в последний раз побеждали армейцев в Москве 20 февраля 2011 года.

ЦСКА проведет следующий матч 18 ноября против «Северстали». «Салават Юлаев» 16 ноября встретится с «Локомотивом».