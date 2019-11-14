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    ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву»

    Хоккей КХЛ ЦСКА Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе победителей отличились Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Михаил Пашнин, Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев.

    За ЦСКА Андрей Светлаков оформил дубль.

    ЦСКА проиграл третий матч подряд, а «Салават», наоборот, выиграл три последних встречи. Уфимцы в последний раз побеждали армейцев в Москве 20 февраля 2011 года.

    ЦСКА проведет следующий матч 18 ноября против «Северстали». «Салават Юлаев» 16 ноября встретится с «Локомотивом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)
    Голы: Ларсен — 5 (Умарк, Хартикайнен), 9:28 — 0:1. Светлаков — 1 (Толчинский, Слепышев), 9:53 — 1:1. Светлаков — 2 (Робинсон, Капризов), 12:41 — 2:1. Маннинен — 3 (Сошников, Коледов), 15:31 — 2:2. Пашнин — 2 (Кадейкин), 46:19 — 2:3. Майоров — 3 (Кадейкин, Кугрышев), 48:31 — 2:4. Кугрышев — 6 (п.в., Пашнин, Жарков), 59:59 — 2:5Вратари: Сорокин (59:13) — МетсолаБроски: 28 (15+6+7) — 23 (5+10+8)Штраф: 4 — 4
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