Кудашов назвал три главных плюса проваленного Кубка Карьяла

Главный тренер сборной Россиипосле поражения от команды Чехии (0:3) в рамках Кубка Карьяла подвел итоги первого этапа Евротура.

«Матч с чехами у нас однозначно не получился. До первой ошибки мы еще более-менее играли. И движение было, и моменты. А после этой ошибки остановились.

Перестали кататься, агрессивно играть. Отдельно надо сказать, что у нас полностью выпало большинство. И это серьезно повлияло на исход матча.

Итоги Кубка Карьяла? В первую очередь мы отсматривали всех кандидатов. Тут есть и положительные, и отрицательные моменты. Важно, что эти игроки уже набираются опыта.

Поняли, что такое международный уровень. Как надо выходить на каждую игру. Что делать, на какие моменты обращать больше всего внимание.

Кто-то нам понравился. Кто-то выпадал. В первую очередь мы смотрели кандидатов.

Если мы не дадим играть нынешним хоккеистам, то останется только рассуждать: "Могут ли они играть на этом уровне? Или не могут?" А теперь мы какие-то ответы уже получаем.

Если брать первые два матча, то хоккеистов, которые разочаровали, было совсем мало. Наоборот, больше ребята радовали. Ну, а с чехами — да, разочарование.

Три главных плюса от Кубка Карьяла? Во-первых, это — команда, и эти молодые ребята конкурентоспособны, готовы играть на таком уровне.

Во-вторых, наша сборная может играть в быстрый хоккей. В-третьих, команда внутри была очень крепкая, несмотря на свой возраст.

Вы не видели ее изнутри, но поверьте на слово. В первых двух матчах это была команда. И даже на матч с чехами ребята выходили как единое целое», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Российские хоккеисты на Кубке Карьяла проиграли два матча из трех, набрав два очка. 0