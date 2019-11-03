СКА по буллитам обыграл рижское «Динамо»

Питерскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское— 4:3 ПБ.

В составе победителей в основное время шайбы на счету Антона Бурдасова, Александра Барабанова и Андрея Кузьменко. Автором победного броска стал Кирилл Марченко.

В составе «Динамо» отличились Лаурис Дарзиньш и Брендон Макмиллан, сделавший дубль.

Питерский клуб одержал третью победу в последних четырех матчах. Рижане потерпели четвертое поражение подряд.

СКА проведет следующий матч 13 ноября против «Амура», а «Динамо» 12 ноября сыграет против «Салавата Юлаева».