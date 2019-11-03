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    СКА по буллитам обыграл рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ СКА Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Питерский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» — 4:3 ПБ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей в основное время шайбы на счету Антона Бурдасова, Александра Барабанова и Андрея Кузьменко. Автором победного броска стал Кирилл Марченко.

    В составе «Динамо» отличились Лаурис Дарзиньш и Брендон Макмиллан, сделавший дубль.

    Питерский клуб одержал третью победу в последних четырех матчах. Рижане потерпели четвертое поражение подряд.

    СКА проведет следующий матч 13 ноября против «Амура», а «Динамо» 12 ноября сыграет против «Салавата Юлаева».

    КХЛ.Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Рига) — 4:3 Б (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Бурдасов — 4 (Кузьменко), 4:19 — 1:0. Барабанов — 5 (Галенюк, Лехтеря), 21:40 — 2:0. Дарзиньш — 7 (Редлихс), 25:47 — 2:1. Макмиллан — 6 (Дарзиньш, Алишаускас), 28:30 — 2:2. Макмиллан — 7 (Дарзиньш), 35:33 — 2:3. Кузьменко — 1 (бол., Барабанов, Карпов), 39:14 — 3:3Победный буллит: МарченкоНереализованный буллит: Джериньш (Динамо), 61:03 (Вратарь)Броски: 30 (9+8+11+2) — 23 (2+16+1+4)Вратари: Мельничук (Хелльберг, 58:02) — СалакШтраф: 2 — 6
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