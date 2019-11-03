СКА по буллитам обыграл рижское «Динамо»

Фрагмент матча
СКА
В составе победителей в основное время шайбы на счету Антона Бурдасова, Александра Барабанова и Андрея Кузьменко. Автором победного броска стал Кирилл Марченко.
В составе «Динамо» отличились Лаурис Дарзиньш и Брендон Макмиллан, сделавший дубль.
Питерский клуб одержал третью победу в последних четырех матчах. Рижане потерпели четвертое поражение подряд.
СКА проведет следующий матч 13 ноября против «Амура», а «Динамо» 12 ноября сыграет против «Салавата Юлаева».
КХЛ.Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Рига) — 4:3 Б (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бурдасов — 4 (Кузьменко), 4:19 — 1:0. Барабанов — 5 (Галенюк, Лехтеря), 21:40 — 2:0. Дарзиньш — 7 (Редлихс), 25:47 — 2:1. Макмиллан — 6 (Дарзиньш, Алишаускас), 28:30 — 2:2. Макмиллан — 7 (Дарзиньш), 35:33 — 2:3. Кузьменко — 1 (бол., Барабанов, Карпов), 39:14 — 3:3Победный буллит: МарченкоНереализованный буллит: Джериньш (Динамо), 61:03 (Вратарь)Броски: 30 (9+8+11+2) — 23 (2+16+1+4)Вратари: Мельничук (Хелльберг, 58:02) — СалакШтраф: 2 — 6