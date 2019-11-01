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    НХЛ. «Калгари» прервал победную серию «Нэшвилла», «Монреаль» обыграл «Вегас»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 ноября

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    «Калгари»
    «Калгари»
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    «Нэшвилл» — «Калгари» 5:6 ОТ

    «Нэшвилл» на своем льду в овертайме уступил «Калгари» со 5:6 ОТ (2:1, 2:0, 1:4, 0:1).

    В составе победителей по 3 очка набрали Мэттью Ткачук (2+1) и Шон Монахан (0+3). У проигравших 4 (2+2) очка заработал Остин Уотсон, дубль на счету Калле Йернкрока.

    «Нэшвилл» потерпел первое поражение за пять последних матчей, команда находится на третьем месте в Западной конференции. «Калгари» поднялся на 8-ю строчку.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Калгари» — 5:6 ОТ (2:1, 2:0, 1:4, 0:1)
    Голы: Бонино — 7 (Смит, Эллис), 5:33 — 1:0. Уотсон — 2 (Сиссонс, Ирвин), 10:15 — 2:0. Райан — 2 (Ткачак, Хэнифин), 15:27 — 2:1. Ярнкрок — 4 (мен., Уотсон), 24:36 — 3:1. Ярнкрок — 5 (мен., Уотсон), 38:52 — 4:1. Андерссон — 2 (Годро, Монахэн), 41:58 — 4:2. Линдхольм — 9 (Монахэн), 53:38 — 4:3. Кин — 1 (Джиордано, Райан), 56:39 — 4:4. Уотсон — 3 (Сиссонс, Экхольм), 58:38 — 5:4. Ткачак — 5 (Монахэн, Годро), 59:21 — 5:5. Ткачак — 6 (Линдхольм, Броди), 64:58 — 5:6Вратари: Ринне — Риттих (58:48 — 59:21)Штраф: 6-6Броски: 36 (15+12+7+2) — 27 (4+5+14+4)

    «Нэшвилл» — «Калгари» 5:6 ОТ

    «Вегас» — «Монреаль» 4:5 ОТ

    «Монреаль» выиграл у «Вегаса» по итогам овертайма — 5:4 ОТ (1:2, 1:0, 2:2, 1:0).

    В составе победителей отличились Филлип Дано, Джонатан Друен, Томаш Татар, Брендан Галлахер и Макс Доми. За проигравшую команду забивали Вильям Карлссон, Алекс Так, Коди Гласс и Марк Стоун.

    «Монреаль» одержал третью победу подряд, канадский клуб находится на 7-м месте в Восточной конференции. «Вегас» занимает 6-ю строчку на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Монреаль» — 4:5 ОТ (2:1, 0:1, 2:2, 0:1)
    Голы: Дано — 5 (Уэбер, Татар), 2:35 — 0:1. Карлссон — 4 (Маршессо, Смит), 14:35 — 1:1. Так — 1 (Шмидт, Икин), 19:36 — 2:1. Друэн — 7 (Райлли, Доми), 29:40 — 2:2. Гласс — 3 (Икин), 44:21 — 3:2. Стоун — 8 (Пачоретти), 47:59 — 4:2. Татар — 4, 53:33 — 4:3. Галлахер — 7 (Армиа), 58:02 — 4:4. Доми — 4 (Питри), 60:26 — 4:5Вратари: Флери — Кинкейд (57:41 — 58:02)Штраф: 6-2Броски: 35 (12+15+8+0) — 30 (10+10+9+1)
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