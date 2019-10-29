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    «Барыс» на своем льду уступил «Магнитке»

    Хоккей КХЛ Барыс Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Казахстанский «Барыс» потерпел домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург»
    «Металлург»

    В составе «Магнитки» отличились Денис Паршин и Максим Матушкин. За «Барыс» шайбу забросил Даррен Диц.

    «Магнитка» набрала 25 очков и занимает шестое место на Востоке. У «Барыса» 29 очков и четвертое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Паршин — 7, 5:47 — 0:1. Дитц — 4 (бол., Старченко, Найт), 29:58 — 1:1. Матушкин — 3 (Коробкин, Тимкин), 32:56 — 1:2Вратари: Паскуале (58:22 — 59:48) — ГалимовБроски: 38 (10+19+9) — 25 (13+7+5)Штраф: 4 — 10
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